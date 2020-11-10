Xiaomi Mi 11 ile 2021’de geliyor

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarla yaptığı deneylerden vazgeçmeyecek ve Xiaomi Mi 11 ailesinde de bu politikayı izleyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yılın ocak veya şubat aylarında tanıtılması beklenen Mi 11 hakkında bugün ilk detaylar geldi.

XİAOMİ Mİ 11 NASIL ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

The Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre; öncelikle yeni ultra geniş açılı sensör sayesinde akıllı telefonun ana kamerası iyileştirilecek. Bilgilere göre, Xiaomi Mi 10’da kullanılan 13 megapiksel modülün yerini, her biri 0,8 mikron piksel boyutuna sahip 48 megapiksel bir sensör alacak.

Mi 11 kamerasında başka hangi sensörlerin yer alacağı bilinmiyor. Ancak yüksek ihtimalle telefonda 108 megapiksel bir ana modül yer alacak. Xiaomi'nin bu modelinde 1 Aralık’ta tanıtılacak olan Snapdragon 875 yonga setine yer vermesi ve telefona 2K çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli bir ekran yerleştirmesi bekleniyor.

5.4.900 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan telefon Xiaomi'nin bazı teknolojilerine de sahip olacak gibi görünüyor.

Bu yılın şubat ayında Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro amiral gemilerinin galası gerçekleşmişti. Bu akıllı telefonlar aynı tasarıma ve özelliklere sahip olması ile dikkat çekmişti. Pro sürümünün 12 GB RAM ve 512 GB depolama olması dışında fark bulunmuyordu.