HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 11 ile 2021’de geliyor

Xiaomi Mi 11 ile 2021’de geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11 için ilk bilgiler gelmeye başladı. Xiaomi Mi 11 ile 2021’de devrim yaratacak özellikler sunabilir.

Xiaomi Mi 11 ile 2021’de geliyor

Xiaomi, amiral gemisi akıllı telefonlarla yaptığı deneylerden vazgeçmeyecek ve Xiaomi Mi 11 ailesinde de bu politikayı izleyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yılın ocak veya şubat aylarında tanıtılması beklenen Mi 11 hakkında bugün ilk detaylar geldi.

XİAOMİ Mİ 11 NASIL ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

The Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre; öncelikle yeni ultra geniş açılı sensör sayesinde akıllı telefonun ana kamerası iyileştirilecek. Bilgilere göre, Xiaomi Mi 10’da kullanılan 13 megapiksel modülün yerini, her biri 0,8 mikron piksel boyutuna sahip 48 megapiksel bir sensör alacak.

Mi 11 kamerasında başka hangi sensörlerin yer alacağı bilinmiyor. Ancak yüksek ihtimalle telefonda 108 megapiksel bir ana modül yer alacak. Xiaomi'nin bu modelinde 1 Aralık’ta tanıtılacak olan Snapdragon 875 yonga setine yer vermesi ve telefona 2K çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli bir ekran yerleştirmesi bekleniyor.

5.4.900 mAh kapasiteli batarya ile gelecek olan telefon Xiaomi'nin bazı teknolojilerine de sahip olacak gibi görünüyor.

Bu yılın şubat ayında Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro amiral gemilerinin galası gerçekleşmişti. Bu akıllı telefonlar aynı tasarıma ve özelliklere sahip olması ile dikkat çekmişti. Pro sürümünün 12 GB RAM  ve 512 GB depolama olması dışında fark bulunmuyordu.

Bir de fark olarak Xiaomi Mi 10 Pro, 5x optik yakınlaştırmalı periskop lens özelliğine sahipti. Şimdi, Xiaomi bu özelliği Pro modele has olmaktan çıkaracak ve Mi 11 ile ana modele de sunacak.

Bilgisayar cebe sığdı: Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube Mini satışa çıktıBilgisayar cebe sığdı: Xiaomi Ningmei Rubik’s Cube Mini satışa çıktı

Fiyat bandı olarak Xiaomi’nin şimdilik nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak Xiaomi'nin rakiplerinin fiyat bandı olan 999 dolardan daha uygun bir fiyatla Mi 11'i satışa sunması öngörülüyor.

Koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı: İşte yeni detaylar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi! Ünlü oyuncuyu bu paylaşım ele verdi!
Yeni iPhone ile yapılan bu deneye çok şaşıracaksınız!Yeni iPhone ile yapılan bu deneye çok şaşıracaksınız!
Çekiliş sonuçları belli oldu!Çekiliş sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Türkiye ve Azerbaycan arasında koridor oluşuyor
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Albayrak'ın istifası sonrası Soylu'dan ilk açıklama
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Yerine gelen dizi belli oldu
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
Karabağ'da zafer haberi geldi! Yenilgiyi kabul ettiler
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
iPhone'lar için beklenen gün geldi! Peki ne zaman başlayacak?
iPhone'lar için beklenen gün geldi! Peki ne zaman başlayacak?
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Müjde! Beklenen güncelleme sonunda geliyor
Müjde! Beklenen güncelleme sonunda geliyor
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Apple'ın merakla beklenen ürünü Türkiye'de!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 Pro Windows işletim sistemi ile açıldı
Yeni iPhone ile yapılan bu deneye çok şaşıracaksınız!
Galaxy M21s: Samsung orta segmente hitap eden yeni modelini tanıttı
Samsung damla çentikli yeni telefonunu duyurdu!
Google hangi özelliğe ücret getirdi?
Google'dan ücretlendirme kararı!
Apple CEO'su Tim Cook ciddi suçlamalarla karşı karşıya
Apple'ın en yetkili ismi ciddi suçlamalarla karşı karşıya
Dikkat! Brezilya'daki avcı bankacılık yazılımı dünyaya yayılıyor
Tehlike Brezilya'da ortaya çıktı, dünyaya yayılıyor!
Android kullanıcıları dikkat! Yakında birçok siteyi açamayacaksınız
Android kullanıcıları dikkat! Birçok siteyi açamayacaksınız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.