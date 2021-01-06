Xiaomi Mi 11 ile çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Xiaomi, kısa süre önce Mi 11 modelini tanıtmıştı. Mi 11 genel olarak özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik detayları, tasarımı ve kamera performansı ile zirveye oynaması beklenen model ilk etapta Çin’de satışa çıktı. Telefonun global pazardaki yerini alması ise muhtemelen şubat ya da mart ayını bulacaktır.
Peki Xiaomi Mi 11’in kullanıcılara vadettiği fotoğraf performansı nasıl? Malum artık akıllı telefonlar neredeyse profesyonel makineler kadar iyi fotoğraflar çekiyor. Dolayısıyla amiral gemisi seviyesindeki bir modelin fotoğraf performansının merak edilmesi de gayet doğal.
Ayrıca geçtiğimiz sene çıkan Mi 10 Ultra ile kamera tarafında adeta şov yapan Xiaomi, Mi 11’e karşı beklentileri de hayli artırdı. Asıl soru işareti ise bu beklentilerin tam olarak karşılanıp, karşılanamayacağı.
Xiaomi Mi 11‘in objektifinden çıkmış olan bazı fotoğraflar geçtiğimiz gün yayınlandı. Sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakmadan önce değinmemiz gereken bir konu daha var. O da Mi 11’in kamera detayları.
Elbette söz konusu kamera olduğunda kağıt üzerinde yazan rakamların ya da değerlerin pek bir önemi olmuyor. Zira yüksek MP değerine sahip bir telefon her zaman en iyi fotoğrafı çekemeyebiliyor. Bir telefonun iyi fotoğraf çekebilmesi için işin içerisinde pek çok değişken olduğunu söyleyebiliriz.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modelinde 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm, 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0″, 1.12µm özelliklerinde 3’lü bir ana kamera modülü mevcut.
Günümüzde pek çok orta segment modelde bile 4 ana kamera varken, Mi 11’de neden 3 ana kamera olduğunu sorgulayabilirsiniz. İşte burada az önce bahsettiğimiz etken devreye giriyor. Yani totalde kamera sayısı da bir telefonun iyi ya da kötü fotoğraf çekmesinde çok önemli bir etken değil. Zira tek bir ana kameraya sahip olan model, 4 hatta 5 kameralı bir telefondan çok daha iyi fotoğraflar çekebilir.
Mi 11’in fotoğraf performansını görmek için buraya tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum