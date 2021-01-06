Xiaomi Mi 11 ile çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Xiaomi, kısa süre önce Mi 11 modelini tanıtmıştı. Mi 11 genel olarak özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik detayları, tasarımı ve kamera performansı ile zirveye oynaması beklenen model ilk etapta Çin’de satışa çıktı. Telefonun global pazardaki yerini alması ise muhtemelen şubat ya da mart ayını bulacaktır.

Peki Xiaomi Mi 11’in kullanıcılara vadettiği fotoğraf performansı nasıl? Malum artık akıllı telefonlar neredeyse profesyonel makineler kadar iyi fotoğraflar çekiyor. Dolayısıyla amiral gemisi seviyesindeki bir modelin fotoğraf performansının merak edilmesi de gayet doğal.

Ayrıca geçtiğimiz sene çıkan Mi 10 Ultra ile kamera tarafında adeta şov yapan Xiaomi, Mi 11’e karşı beklentileri de hayli artırdı. Asıl soru işareti ise bu beklentilerin tam olarak karşılanıp, karşılanamayacağı.

XİAOMİ Mİ 11'İN ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR YAYINLANDI

Xiaomi Mi 11‘in objektifinden çıkmış olan bazı fotoğraflar geçtiğimiz gün yayınlandı. Sizleri bu fotoğraflarla baş başa bırakmadan önce değinmemiz gereken bir konu daha var. O da Mi 11’in kamera detayları.