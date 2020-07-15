Xiaomi Mi 11'in özellikleri ortaya çıkmaya başladı! Diğer markalar şaşkınlık içinde...

Üzerinde çalışılan konuların Android pazarında telefonu öne çıkaracağı bekleniyor. Ekranda çerçevelerden kurtulmayı hedefleyen birçok şirketi ekrana gömülü kamera teknolojisi rahatlattı. Bu sayede ekranda daha fazla özgürlük alanı elde edildi. Şık tasarım çizgileri ile güçlü bir donanımı entegre etmek üzerine çalışmalar devam ediyor.

Akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yapan Xiaomi firması, çıkardığı kaliteli ürünler ile teknoloji takipçileri tarafından takdir ediliyor. Çinli bir teknoloji şirketi olan Xiaomi farklı tasarımlı ürünleri ile dikkat çekiyor. Birçok alanda teknolojik ürünlere sahip olan şirketin akıllı telefon pazarında da ismi sıkça geçiyor. Telefonlarının üst düzey özelliklerinin yanında hesaplı fiyatlar ile satılması birçok kullanıcı tarafından tercih edilme sebeplerinden. Mi serisi telefonlarının her çıkan yeni modeli ilgi görüyor. Merakla beklenen yeni telefon modeli ise Xiaomi Mi 11, teknik özelliklerinde fazla beklentiye sahip olan telefon birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Açıklanan ve heyecanlandıran özellikler yok değil.

EKRAN/GÖVDE ORANI NEREDEYSE YÜZDE 100

Her yeni modelde daha geniş ekran sunan Xiaomi, son çıkacak Xiaomi 11 için yüksek bir ekran/gövde oranı sunacak. Gömülü kamera ile yüzde 100 ekran/gövde oranı beklenen modeli tasarım konusunda kullanıcıların ilgisini çekeceği anlaşılıyor. Full HD+ 144 Hz bir OLED ekrana sahip olması kaliteli bir ekran deneyimi sunacak. Oyuncu telefonları dışında 144 Hz'lik bir ekran kullanılmamıştı. Bu özelliğinden dolayı nasıl bir kullanıma sahip olacağı merak ediliyor.

KAMERA YÜKSEK MEGAPİKSEL VE FAZLA ZOOM'A SAHİP

Kamera teknolojisinde yüksek megapiksele sahip olmanın daha iyi çözünürlük sunmasından dolayı megapiksel konusunda hep bir gelişim söz konusu. Xiaomi yeni telefonda da gelişime devam edecek ve arka kamerası 150 MP olacak. Kamerası daha fazla ayrıntıya yer veren fotoğraflar çekmek için fazlasıyla ideal olacak gibi görünüyor. Ek olarak Xiaomi markası zoom konusunda da 100x yakınlaştırma imkanı sunan özelliği ile iddialı olacak.

GÜÇLÜ BİR DONANIM İLE GELECEK

Xiaomi, yüksek performansı kamera ve ekran ile sınırlı tutmayacak. Snapdragon 865 yonga setine göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla performans sunan 5 nm Snapdragon 875 işlemcisi ile birlikte frekans hızı 3.1 GHz olan bir telefon olacak. Adreno 720 GPU güçlü işlemciye eşlik edecek. Ayrıca Xiaomi Mi 11'in 16 GB'a kadar RAM ile piyasaya sunulması beklenenler arasında. Hızlı şarj konusuna önem veren şirket, Mi 11'i 100W hızlı şarj desteği ile beraber çıkarması bekleniyor.

