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Xiaomi Mi 11 Lite büyük başarı elde etti

01.07.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji devinin akıllı telefonlarından elde edilen satış rakamları, hem çevrimdışı hem de çevrimiçi kanalları içeriyor. Model Hindistan’daki müşterilerden çok iyi geri dönüş aldı.

Xiaomi Mi 11 Lite büyük başarı elde etti

Hindistan, Xiaomi için önemli bir pazar. Marka Hindistan akıllı telefon pazarında çok önemli bir yere sahip. Mi 11 Lite’ın başarısı, şirketin rekabetçi özelliklere sahip geleneksel fiyatlandırma stratejisinden kaynaklanıyor olabilir. Akıllı telefonun fiyatı 21.999 INR’den (kabaca 296 dolardan) başlıyor ve bir Qualcomm Snapdragon 732G yonga seti sunuyor.

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XIAOMI MI 11 LITE'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Mi 11 Lite, 90Hz yüksek yenileme hızı desteği ile 6.55 inç 10 bit AMOLED DoTDisplay’e sahip. Telefon aynı zamanda 6,8 mm kalınlığı ve 157 gram ağırlığıyla 2021’in en ince ve en hafif akıllı telefonu.

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Akıllı telefon arka tarafta, cihaz ultra geniş açılı lens ve makro sensör ile birlikte 64 megapiksel üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Cihaz IP53 sertifikası sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi Hindistan
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