Xiaomi Mi 11 Lite FCC kayıtlarında göründü!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Mi 11'i tanıtarak 2021 hızlı bir merhaba dedi. Daha sonra ise Mi 11 Pro söylentileri ortaya çıkmaya başladı. Fakat herkes 12 şubat sonrası tanıtılması beklenen Mi 11 Pro'ya odaklanmışken, asıl dikkat çeken gelişme Vietnamlı bir YouTube hesabında yaşandı. Hesap, Mi 11'in daha uygun fiyatlı modelinin, Xiaomi Mi 11 Lite adında bir akıllı telefonun yolda olduğunu söyleyerek, Mi 11 Lite'ın özelliklerinden bazılarını paylaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Xiaomi Mi 11 Lite için gerçekten de çalışmalar başlamış gibi görünüyor. Bunun en büyük kanıtı ise resmi belge niteliği taşıyan FCC belgeleri.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE FCC'DE

Xiaomi Mi 11 Lite FCC belgelerinde M2101K9AG model numarasıyla kendisini gösterdi. Bu noktada FCC belgeleri, Xiaomi Mi 11 Lite'ın MIUI 12 ile geleceğini ve 5G destekli değil, LTE destekli bir cihaz olacağını gösteriyor. Cihaz belgelere bakılırsa, 33W hızlı şarj teknolojisi ile gelen 4.150mAh değerinde bir batarya ile destekleniyor. Vietnamlı YouTube hesabının iddialarına göre ise telefon Snapdragon 732G işlemcisinden güç alacak ve 6 GB RAM ile desteklenecek. Buna ek olarak 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunulacak. Ekranın LCD mi, AMOLED mi olacağı belirsizliğini koruyor ancak 120 Hz yenileme hızına sahip olması bekleniyor. Peki telefonu POCO F2 ile bağlantılı yapan ayrıntı ne?