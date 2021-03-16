Xiaomi Mi 11 Lite ortaya çıktı

Kısa bir süre önce, çok benzer bir Xiaomi cep telefonu, (büyük olasılıkla Mi 11 Lite olan) TENAA’da listelendi. Ne yazık ki, TENAA sertifikası her zamanki gibi cihaz fotoğraflarını içermiyor. Önceki söylentilere göre Xiaomi Mi 11 Lite, 90 Hz veya 120 Hz, FullHD + AMOLED panele sahip olacak. Cihaz hakkında 6,55 inç ekran diyagonal gibi bazı bilgiler mevcut. Cİhazın 4.150 mAh değerindeki pil kapasitesine sahip olacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak Mi Lite, 33W’da hızlı şarj edecek.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE İNCE BİR CİHAZ OLACAK

TENAA sayfasındaki daha ilginç bilgilerden bazıları kesinlikle Mi 11 Lite’ın boyutları hakkında. Cihazın boyutları 160.53 x 75.72 x 6.81mm olarak karşımıza çıkıyor. Bu oranları görselleştirmek için fotoğraflar olmasa bile, verilen oranlardan cihazın bugünün ortalamasına göre oldukça ince bir cihaz olduğu anlaşılıyor.

Ayrıca Mi 11 Lite’ın MIUI ile 8 MP ultra geniş ve 5 MP makro kameralara sahip olacağı ortaya çıktı. İddialara göre cihaz, Android 11 kurulumunun yanı sıra 64 MP üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Cihaz bunun yanı sıra Snapdragon 775G yonga setine (765G’nin halefi) sahip olacak. Listeleme hatası sayesinde, 6GB / 128GB Mi 11 Lite 5G’nin Avrupa’da 400 euronun biraz üzerinde bir fiyatla satışa sunulacağı da ortaya çıktı.

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