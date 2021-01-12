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  4. Xiaomi Mi 11 Lite tanıtım tarihi ile Mi 11 sürprizi yapabilir!

Xiaomi Mi 11 Lite tanıtım tarihi ile Mi 11 sürprizi yapabilir!

12.01.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 Lite tanıtım tarihi ile Mi 11 sürprizi yapabilir!

Xiaomi Mi 11 Lite için yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Xiaomi Mi 11 Lite'ın tanıtım tarihi, Xiaomi Mi 11 Pro'nun da tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 global lansmanı ile aynı gün olabilir.

Xiaomi Mi 11 Lite ismi bir süredir gündemde. Bunun en büyük nedeni ise Vietnamlı bir YouTube kanalının paylaştığı video. Zira video, Xiaomi'nin Xiaomi Mi 11 Lite adında bir akıllı telefon geliştirdiğini söylemiş ve akıllı telefonun bazı özelliklerini paylaşmıştı. Daha sonra FCC kayıtlarında Mi 11 Lite'a rastlanmıştı. En çok merak edilen konu ise Xiaomi Mi 11 Lite'ın tanıtım tarihi ile alakalıydı. Bunun için sızıntı kaynaklarının yeni bir iddiası mevcut.

XİAOMİ Mİ 11 LİTE GLOBAL LANSMAN İLE GELEBİLİR

Mi 11 Lite, Gizmochina'nın iddiasına göre, Xiaomi Mi 11'in global lansmanında tanıtılacak. Hatırlarsanız Xiaomi, Mi 11'in global lansmanını duyurmuş ancak çok yakında diyerek lansmanla alakalı herhangi bir tarih paylaşmamıştı.

Xiaomi Mi 11 Lite

XİAOMİ Mİ 11 LİTE ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Mi 11 Lite özellikleri için yine gözümüzü sızıntılara çevirmemiz gerekiyor. Kaynakların iddiasına göre Mi 11 Lite Snapdragon 732G işlemcisinden güç alacak. Cihazda 6 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı bulunacak. İddialara bakılırsa Xiaomi Mi 11 Lite'ın fiyatı 324 dolar seviyesinde olacak.

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