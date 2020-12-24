Xiaomi Mi 11 LPDDR5 RAM performansı ile sürpriz yaptı

Xiaomi Mi 11 serisi bugüne dek sızıntılarla haberlere konu edindi. Fakat artık elimizde resmileşmiş bir Mi 11 tanıtım tarihi var. Bu yüzden Xiaomi Mi 11 hakkında Xiaomi de bir şeyler söylemeye başladı. Resmi paylaşımlar yapmaya başlayan Çinli şirket, son olarak Mi 11, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus'tan oluşması beklenen Xiaomi Mi 11 ailesi için LPDDR5 RAM teknolojisi paylaşımı ile adından söz ettirdi.

XİAOMİ Mİ 11'NİN LPDDR5 RAM PERFORMANSI FARKLI

Mi 11 hakkında yapılan paylaşımda telefonlarda kullanılacak LPDDR5 RAM'lerin 6.400 MB/s hıza çıkabileceğini söyledi. Bu Xiaomi'nin paylaşımda yer verdiği grafiğe göre diğer LPDDR5 RAM'lerden 900 MB/s daha yüksek hız demek. Yani Xiaomi, Mi 11'in RAM performansının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Xiaomi'nin Mi 11 ailesinde 12 GB'a kadar RAM desteği vereceği söylenmekte. En azından sızıntılar bunu işaret ediyor.

Mİ 11 NE ZAMAN TANITILACAK?

Xiaomi Mi 11 özellikleri için kesinleşen tek şey telefonun Snapdragon 888 işlemcisiyle gelecek olması. Bunun dışında Xiaomi'nin paylaşımıyla telefonların LPDDR5 RAM ile geleceği de kesinleşmiş durumda. Bu da şaşırtan bir durum değil. Zira günümüzdeki birçok akıllı telefonun LPDDR5 RAM teknolojisi ile geldiğini söylemek mümkün. Fakat Xiaomi, burada kendi kullanacağı RAM'lerin yukarıda da ifade ettiğimiz üzere daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Son olarak belirtelim; Mi 11 ailesi, 28 Aralık'ta resmi olarak tanıtılacak.

