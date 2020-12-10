Xiaomi Mi 11'nin batarya detayları da belli oldu

Xiaomi yeni amiral gemisi için artık geri sayıma geçmiş durumda. Şimdiye kadar Mi serisinin yeni cihazı ile ilgili pek çok detay sızdırıldı. En son sızdırılan raporlarda ise telefonun teknik detayları tamamen ortaya çıktı.

Sızdırılan son bilgilere göre Mi 11 modelinde Qualcomm’un yeni yongası Snapdragon 888 yer alacak. Hali hazırda bu yonga 2021’de çıkacak pek çok üst segment cihazdada boy gösterecek.

Mi 11’in en etkileyici yanlarından birisi de 120Hz’lik QHD+ ekranı olacak. Çinli üretici bu ekran konusunda hayli iddialı. Elbette telefon çıkmadan, test etmeden bu konu hakkında konuşmak doğru olmayacaktır.

Xiaomi Mi 11’in batarya kapasitesi de sonunda belli oldu. 3C’de yer alan bilgilere göre Mi 11 4780 mAh’lık çift hücreli bir batarya ile gelecek. Ayrıca telefonda 55W hızlı şarj teknolojisi de bulunacak.

Açıkçası genel beklenti batarya kapasitesinin biraz daha yüksek olacağı yönündeydi. Fakat 4780 mAh’lık batarya da kullanıcıların işini görecektir. Hızlı şarj teknolojisinin de 55W’a çıkartılması olumlu bir hamle olmuş. Bu sayede telefonu sadece birkaç dakika şarjda tutarak bütün gün kullanacağınız pil miktarına erişmeniz mümkün görünüyor.

Xiaomi Mi 10 modelini Türkiye’de 8000 TL gibi bir etiketle satışa sunmuştu. Bakalım Mi 11 için belirlenen Türkiye fiyatı kaç TL olacak. Bekleyip göreceğiz.

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