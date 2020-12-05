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Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

05.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 11 özellikler ile karşımıza çıktı. Bakalım Çinli dev bizlere ne gibi yenilikler sunacak?

Geçen aydan beri, her yerde Xiaomi’nin 2021 amiral gemileriyle ilgili söylentiler ve sızıntılar görüyoruz. Bazı söylentiler, telefonun 2021’de normalden daha erken ulaşacağını gösteriyordu. Bu süreçte Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 11 modelinin yakın zamanda duyurulan Snapdragon 888 ile gelecek ilk akıllı telefon olacağını açıklamıştı.

Görünüşe göre, bu telefon Ocak 2021’de piyasaya çıkacak. Bugün ise Mi 11 ve Mi 11 Pro modellerinin teknik özelliklerini gözler önüne seren sızıntılar ortaya çıktı. Sızdırılan teknik özelliklere göre Mi 11, 6 inçten daha büyük bir ekran ile gelecek. Buna rağmen, telefon 1440p çözünürlükte gelecek ve ekran 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED panel ile üst düzey deneyim sunacak. olacak. Ayrıca ekranın her iki tarafı da kıvrımlı olacak.

Telefon, Snapdragon 888, 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB UFS 3.1 depolama ile birlikte gelecek. Muhtemelen 12 GB RAM’li sürümü de bulunacak.

Kamera bölümünde, Mi 11 ana 108MP + 13MP +  5MP kamera kurulumu ile gleecek. Selfie kamerası ise 20MP çözünürlüğünde olacak. Amiral gemisi, 50W kablolu şarj ve 30 kablosuz şarj ile 4.780mAh pilden güç alacak.

Pro modelde ise tek fark yine kamera olacak. Pro modelde OmniVision’ın yeni nesil sensörü olan 48 MP çözünürlüğündeki OV48C lens yer alacak. Bu ana lense 20 MP ve 12 MP lensler eşlik edecek. Pro modelde 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bataryanın yer alacağını belirtelim.

Xiaomi’nin fiyat konusunda 650 dolardan başlayan fiyat aralığını tercih edeceği söyleniyor. Türkiye’de kurlar ve vergilerden dolayı 9.999 TL bandında olmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi modellerde, mobil oyunlar için büyük çaplı iyileştirmelerin yapılacağını düşünüyoruz.

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