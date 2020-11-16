Xiaomi Mi 11 Pro ekran özellikleri ile gün yüzüne çıktı

Xiaomi Mi 11 ve Xiaomi Mi 11 Pro için geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir fotoğraf, Xiaomi'nin Mi 11 serisi için hazırlıklara başladığını göstermişti. Üstüne üstlük, Xiaomi'nin bir önceki nesil telefonlarının üretiminde azalmaya gideceğine dair söylentiler de Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun geleceğini doğrular gibiydi. Nitekim o fotoğrafın üzerinden yaklaşık olarak bir haftaya yakın bir zaman geçti. Şimdi ise Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri ile ortaya çıktı.

XİAOMİ Mİ 11 PRO EKRAN ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Mi 11 Pro özellikleri için yapılan son sızıntılarda konuşulanlar ise telefonun QHD+ çözünürlüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip kavisli OLED bir ekranla geleceğini gösteriyor. 1.200 nitin üstünde bir parlaklık sunacağı söylenen Mi 11 Pro'nun ekranının özellikleri böyle sıralanırken, teknik özellikleri ise bizleri birazcık şaşırtıyor.

XİAOMİ Mİ 11 PRO ÖZELLİKLERİ İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Mi 11 Pro ekran özelliklerinin ardından telefondan beklenen teknik özellikler de gündeme geliyor. Xiaomi Mi 11 Pro'da olması beklenen özelliklerin arasında ilk olarak 5G destekli Snapdragon 875 işlemcisi yer alıyor. Ayrıca, ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir kamera deliği olduğundan da bahsediliyor. Samsung'un 108 megapiksellik ISOCELL HM3 sensörü ise görünüşe bakılırsa telefonun ana kamerası olarak konumlanıyor. Bunun yanında 48 MP'lik ultra geniş açılı kamera ana kameranın yanında bulunuyor. En azından bu zamana kadar yapılan sızıntılardan yapılan derlemeler bu yönde. Xiaomi Mi 11 Pro çıkış tarihi için ise 2021'in ilk ayları dillendiriliyor. Zira bildiğiniz üzere Samsung'un da Galaxy S21 ailesini bu dönemde piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

