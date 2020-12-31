Xiaomi Mi 11 Pro MIUI Gallery uygulaması ile doğrulandı!

Xiaomi her yıl genellikle şubat ayında amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurur. Ancak şirket bu yıl geleneğini bozdu ve Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili ilk akıllı telefonu piyasaya sürmek için midir bilinmez, Xiaomi Mi 11'i aralık ayında görücüye çıkardı. Ancak beklentiler Xiaomi'nin etkinlikte tek bir cihaz değil, iki cihaz tanıtması yönündeydi. Xiaomi bu konuda bizleri fazlasıyla şaşırttı ve sızıntılarda adı sıklıkla geçen Xiaomi Mi 11 Pro etkinlikte tanıtılmadı. Şimdi ise bir sızıntı kaynağı Xiaomi'nin gerçekten de bir Mi 11 Pro modeli üzerinde çalıştığını doğrulayan bir kanıt ile ortaya çıktı.

XİAOMİ Mİ 11 PRO KODLARA YANSIDI

Mi 11 Pro, MIUI Gallery uygulamasının kodları arasında göründü. Sızıntı kaynağının ulaştığı bilgilerin arasında telefonun kenarlarının kavisli olacağı bilgisi de yer aldı. Ayrıca bu noktada belirtelim; Xiaomi Mi 11 Pro tanıtım tarihi için de önemli iddialar mevcut.

Mİ 11 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Xiaomi Mi 11 Pro'nun tanıtım tarihi hakkındaki ilk önemli iddia, başka bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station tarafından ortaya atılmıştı. Sızıntı kaynağı, telefonun 12 Şubat'tan sonra tanıtılacağını ifade etmişti. Mi 11 Pro'nun özelliklerinin ise Mi 11'den biraz daha farklı olması bekleniyor. Burada farktan kasıt, 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ çözünürlüğünde bir ekran ve daha fazlası olabilir.

