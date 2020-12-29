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Xiaomi Mi 11 Pro ne zaman gelecek?

29.12.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 Pro ne zaman gelecek?

Xiaomi Mi 11'i tanıttı ancak tanıtımda tüm gözler Xiaomi Mi 11 Pro'yu aradı. Çinli akıllı telefon üreticisi, dünkü etkinliğinde sadece Xiaomi Mi 11'i sahneye çıkardı. Peki Snapdragon 888'li akıllı telefonun üst versiyonu Mi 11 Pro ne zaman gelecek? Bu sorunun cevabı sızıntılarda gizli.

Xiaomi Mi 11 dün Çin'de düzenlenen etkinlik ile birlikte kamuoyunun beğenisine sunuldu. Mi 11 ile birlikte MIUI 12.5 sürümünün de tanıtımını gerçekleştiren Xiaomi, etkinlikte akıllı telefon ailesine sadece Xiaomi Mi 11'i ekledi. Bu durum, önceki sızıntılarla uyum sağlamıyordu zira sızıntılar Mi 11 ailesinin bir de Mi 11 Pro adı verilen bir telefona daha ev sahipliği yapacağını gösteriyordu. Etkinlik sonrası birçok kişide 'Xiaomi Mi 11 Pro tanıtılmayacak galiba' izlenimi oluşsa da yeni bir sızıntıya göre böyle bir durum söz konusu değil. Hatta iddialara göre telefonun geleceği tarih de belli.

İŞTE XİAOMİ Mİ 11 PRO'NUN TANITIM TARİHİ

Mi 11 hakkında birçok sızıntı yapan Digital Chat Station'a göre, Xiaomi Mi 11 Pro adında bir model var. Bu model iddiaya bakılırsa 12 Şubat'ta, yani Çin Yeni Yılı'ndan (Bahar Festivali olarak da biliniyor) sonra gelecek. Böylece beklenilen model, aileye kavuşacak. Xiaomi Mi 11 Pro'nun, Mi 11 global lansmanı sırasında da tanıtılma ihtimalinin de olasılıklar arasında olduğu söylenmekte.

Xiaomi Mi 11 Pro tanıtım tarihi

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XİAOMİ Mİ 11 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri, Mi 10 ile benzer olacak. Ancak iki telefonu donanımdaki bazı farklar ayıracak. Sızıntılara göre Xiaomi Mi 11 Pro, 108 MP'lik ana kameraya yer vermeye devam edecek ancak daha gelişmiş kamera deneyimi ve daha hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Bu teknolojiden kasıt 120W hızlı şarj desteği olabilir. Tabii tüm bunların doğru olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz.

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