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Xiaomi Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi hakkında iddialı sızıntı

29.01.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi hakkında iddialı sızıntı

Xiaomi Mi 11 Pro için yapılan son sızıntı telefonun pil kapasitesini ortaya çıkardı. Sızıntıya göre Mi 11'in kardeş modeli Galaxy S21 Ultra gibi yeterli bir pil kapasitesi ile gelecek. İşte Xiaomi Mi 11 Pro'nun pil kapasitesine yönelik son iddia!

Xiaomi Mi 11'i kısa süre önce tanıttı. Akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile gelen ilk akıllı telefon unvanını kazandı. Fakat Mi 11 tanıtımında Mi 11 Pro adında bir modelin daha tanıtılması bekleniyordu. Fakat böyle bir tanıtım gerçekleşmedi ve Mi 11 ailesinin tek üyesi 'şimdilik' Mi 11 oldu. 2021 yılına girmemiz ile birlikte ise Xiaomi Mi 11 Pro hakkındaki iddialar iyice ayyuka çıkmaya başladı. Hatta telefonun birçok özelliği sızıntılardaki yerini aldı. Yapılan son sızıntı ise Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi hakkında bazı bilgiler sundu.

XİAOMİ Mİ 11 PRO ÇİFT HÜCRELİ PİL İLE GELİYOR

Xiaomi Mi 11 Pro hakkındaki sızıntı, ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından yapıldı. Kaynağın iddiasına göre Mi 11 Pro'da 5.000 mAh değerinde bir pil yer alacak. Bu pil, çift hücreli pil yapılandırmasını kullanacak. Yani Çinli firma Mi 11 Pro'nun pilini 2.500 mAh + 2.500 mAh olmak üzere ikiye bölecek. Bunun nedeni ise iddialara göre daha hızlı bir şarj çözümü sunmak.

Xiaomi Mi 11 Pro pil kapasitesi

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HIZLI ŞARJ TEKNOLOJİSİ İNANILMAZ BİR DEĞERE ULAŞABİLİR

Xiaomi'nin Mi 11 Pro'da 67W kablosuz şarj ile birlikte, inanılmaz bir değere ulaşıp 200W hızlı şarj desteği sunabileceği söyleniyor. Fakat 200W biraz uçuk bir değer gibi görünüyor. Bu yüzden telefonun 120W hızlı şarj ve 80W kablosuz şarj ile gelme ihtimali de mevcut. Akıllı telefonun, büyük olasılıkla şubat ayının son haftasında, Çin'deki Bahar Festivali'nden sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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