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Xiaomi Mi 11 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 11'in fiyatı ve özellikleri

28.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi 11 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 11'in fiyatı ve özellikleri

Xiaomi'nin en güçlü telefonu Xiaomi Mi 11 resmen tanıtıldı. Snapdragon 888 işlemcisiyle gelen ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyan Xiaomi Mi 11 fiyatı ve özellikleri ile de dikkat çekiyor. Peki Xiaomi Mi 11 özellikleri neler, Xiaomi Mi 11 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi 11 için beklenen gün geldi. Xiaomi, 28 Aralık için duyurduğu Mi 11 tanıtım etkinliğini Çin'de başlattı ve Çinli firma, etkinlikte MIUI 12.5 ile birlikte Snapdragon 888 işlemciyle gelen ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11'in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Mi 11, oldukça ilginç özelliklere sahip bir akıllı telefon.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11 özellikleri arasında 6.81 inç inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip nokta çentikli Samsung E4 AMOLED bir ekran var. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekrandaki ön kameranın çözünürlüğü 20 MP. Kalbinde Snapdragon 888'e yer veren telefon, 8 GB RAM / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip. Telefon 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters şarj destekli 4.600 mAh gücünde bir pil bulunduruyor ve bu pil telefona birçok işlem için güç veriyor. Hoparlör için ise Harman Kardon ile iş birliği yapılmış.

Xiaomi Mi 11 özellikleri

Mi 11'in arkasında üç arka kamera bulunuyor. Bu kameralardan ilki 108 MP çözünürlüğünde ve ana kamera olma görevini üstleniyor. Diğer kameralar sırasıyla ile 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telefoto kamera olarak görev yapıyor.

Xiaomi Mi 11 kamera

XİAOMİ Mİ 11 FİYATI

Xiaomi Mi 11 fiyatı 3999 yuan olarak (yaklaşık 500 euro) açıklanmış durumda. 12 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip Mi 11 için ise 4699 yuanlık (yaklaşık 589 euro) bir ödeme yapmak gerekecek. Telefon, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulacak. Xiaomi Mi 11 kutusundan tıpkı iPhone 12'de olduğu gibi şarj cihazı çıkmayacağını belirtelim.

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