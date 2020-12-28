Xiaomi Mi 11 tanıtıldı! İşte Xiaomi Mi 11'in fiyatı ve özellikleri

Xiaomi Mi 11 için beklenen gün geldi. Xiaomi, 28 Aralık için duyurduğu Mi 11 tanıtım etkinliğini Çin'de başlattı ve Çinli firma, etkinlikte MIUI 12.5 ile birlikte Snapdragon 888 işlemciyle gelen ilk akıllı telefon olan Xiaomi Mi 11'in resmi tanıtımını gerçekleştirdi. Mi 11, oldukça ilginç özelliklere sahip bir akıllı telefon.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11 özellikleri arasında 6.81 inç inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip nokta çentikli Samsung E4 AMOLED bir ekran var. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekrandaki ön kameranın çözünürlüğü 20 MP. Kalbinde Snapdragon 888'e yer veren telefon, 8 GB RAM / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama seçeneklerine sahip. Telefon 55W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W ters şarj destekli 4.600 mAh gücünde bir pil bulunduruyor ve bu pil telefona birçok işlem için güç veriyor. Hoparlör için ise Harman Kardon ile iş birliği yapılmış.

Mi 11'in arkasında üç arka kamera bulunuyor. Bu kameralardan ilki 108 MP çözünürlüğünde ve ana kamera olma görevini üstleniyor. Diğer kameralar sırasıyla ile 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telefoto kamera olarak görev yapıyor.