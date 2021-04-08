Xiaomi Mi 11 Ultra dış pazarlara açılıyor

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerin başında gelen Xiaomi, global pazar için nabız yoklamaya başladı. Çinli üretici kısa bir süre önce yeni amiral gemisi modeli Mi 11 Ultra’yı tanıtmıştı. Tanıtıldığı anda DxOMark’ta zirveye yerleşen telefon ilk olarak Çin’de satışa sunuldu.

Çin’in ardından global pazara ne zaman çıkacağı merak konusu olan telefon geçtiğimiz gün Malezya’da satışa sunuldu.

12 GB RAM ve 256GB dahili depolama opsiyonuyla satışa sunulan telefonun bu ülkedeki fiyatı ise yaklaşık olarak 1050 dolar. Peki Mi 11 Ultra kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor?

XIAOMI MI 11 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Gücünü 5G destekli Qualcomm yongası Snapdragon 888’den alan telefon, 12GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. Delikli ekran tasarımıyla gelen telefonda 6.81 inçlik AMOLED panel kullanılmış.

5000 mAh’lık ortalamanın üzerinde bataryadan beslenen cihazda 67W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede telefon 40 dakikadan daha az bir sürede tam şarja ulaşıyor.

Arka yüzünde 50 MP, 48 MP (periskop telefoto) ve 48 MP (ultra geniş) olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu bulunduran cihazın ön kamerası ise 20MP.

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