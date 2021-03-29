Xiaomi Mi 11i tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Çin'de bir etkinlik düzenledi ve bu etkinlikte Xiaomi Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Youth Edition adında üç farklı akıllı telefon tanıtıldı. Ayrıca Mi Band 6 akıllı bileklik de bu etkinlikte duyuruldu. Etkinlik sonrası global lansmana geçen Xiaomi, bu lansmanda ise Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 4G, Mi 11 Lite 5G ile birlikte Xiaomi Mi 11i'yi görücüye çıkardı. Dilerseniz Xiaomi Mi 11i sizlere anlatalım.

XİAOMİ Mİ 11İ ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 11i, Redmi K40 Pro Plus ile benzer özelliklere sahip. Telefon, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekranın altında Snapdragon 888 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Telefon 33W hızlı şarj destekli 4.520 mAh'lik bir pil ile geliyor.

XİAOMİ Mİ 11İ FİYATI

Mi 11i'nin arka tarafında 108 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera bulunuyor. Telefonun önündeki nokta çentikte ise 20 MP'lik bir ön kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 11i'nin fiyatı 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama alanına sahip model için 649 euro olarak belirlenmiş durumda. 256 GB depolama alanına sahip olmak isteyenler ise 699 euro ödemek zorunda.

