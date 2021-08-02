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Xiaomi Mi 12 yeni RAM teknolojisi ile fark yaratacak

02.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Xiaomi, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son rakamlara göre Samsung’un hemen arkasında en çok telefon satan ikinci İsim olan Çinli üretici, şimdi gözünü zirveye dikmiş durumda.

Xiaomi Mi 12 yeni RAM teknolojisi ile fark yaratacak

Elbette bunun için iddialı modeller geliştirmek zorundalar. Nitekim Mi 12 de bu kapsamda önemli bir adım olabilir.

Zaten bir süredir Mi 12’ye ilişkin söylentiler duyuyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

XIAOMI MI 12'NİN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan son raporlara göre Xiaomi yeni amiral gemisi modelinde, daha hızlı bir RAM teknolojisine yer verecek. LPDDR5X RAM modülü ile gelecek olan Mi 12, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü yonga setinden güç alacak.

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Sızdırılan raporlarda Xiaomi Mi 12‘nin Snapdragon 898 yonga setinden güç alacağı belirtiliyor. Ayrıca Mi 12 serisinde 200 MP kamera ve 200 W hızlı şarj desteği de yer alacak. Elbette bu iki özellik sadece Ultra varyantına da özel olabilir. Muhtemelen konu hakkındaki bilgileri Aralık ayında düzenlenecek olan etkinlikte öğreneceğiz.

Her şey bir yana, Xiaomi “ Ultra “ modelleri ile iyi bir rüzgar yakalamış durumda. Eğer Mi 12 Ultra da sızdırılan özelliklerle gelirse gerçekten rakipsiz bir model olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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