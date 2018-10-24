Xiaomi Mi 8 Lite hakkındaki ilk detaylar

Global pazara açıldıktan sonra model yelpazesini iyiden iyiye genişleten Xiaomi, mevcut modelleri üzerinde yenilemeler yapmaktan da geri kalmıyor. Çin kaynaklı son haberlere göre Xiaomi orta segmentteki sevilen modeli Mi 8 Lite’ın RAM miktarını yükseltmeye hazırlanıyor.

Son dönemde genişleyen pazar ağıyla birlikte müşteri kitlesini arttıran ve dünyanın en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren ilk 4 şirketinden biri olan Xioami, yeni modeller tanıtmaya devam ediyor.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Çinli üretici kısa süre sonra 5G destekli ilk modeli Mi Mix 3’ü tanıtacak. Fakat bu durum Xiaomi’nin mevcut modellerini güncellemesine engel teşkil etmiyor.

TENAA’dan sızdırılan bir rapora göre, Çinli üretici Xiaomi Mi 8 Lite modelinin RAM miktarını yükseltiyor. Normalde 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle satılan Mi 8 Lite’ın RAM miktarı 8GB’a yükseltiliyor. Ayrıca bu yükseltmeyle birlikte telefonun renk yelpazesi genişliyor.

Dip not olarak belirtelim. Xiaomi, geçtiğimiz ay Türkiye’deki faaliyetlerine resmen başlamış ve İstanbul’daki ilk Mi Store mağazasını da açmıştı. Fakat Çinli üretinin telefonlarını 3. parti ithalatçılardan, garantili bir şekilde çok daha uygun fiyatlardan satın alabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

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