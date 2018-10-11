Xiaomi Mi 8 satış rakamları açıklandı

Takındığı agresif fiyat politikası sayesinde, kısa sürede önemli bir müşteri kitlesine erişen Xiaomi, globalleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz seneye kadar Çin ve Hindistan ağırlıklı bir pazarlama stratejisi güden teknoloji şirketi, ABD ile Çin arasında patlak veren krizden ötürü rotasını Avrupa’ya kaydırma kararı almıştı. Bu bağlamda ülkemizde de ilk resmi Mi Store’u hizmete sokan Çinli üretici, pazar ağını Avrupa geneline yaymayı başarmıştı.

Peki Xiaomi’nin globalleşme yönünde attığı bu adımlar, Çinli şirkete nasıl bir geri dönüş sağlıyor? Açıkçası bunu Xiaomi Mi 8 satışlarına bakarak bile söylemek mümkün. Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’un açıklamalarına bakacak olursak, Mi 8 4 aylık bir süreç içerisinde 6 milyondan fazla satmış. Elbette bu rakam tüm Xiaomi Mi 8 modellerini içeriyor. (Mi 8, Lite, Pro ve SE)

Açık konuşmak gerekirse, 4 aylık bir süreç içerisinde 6 milyondan fazla cihaz satmak pek de kolay ulaşılabilecek bir başarı değil. Bu durum Xiaomi’nin en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 4. firma olmasını açıklar nitelikte.

Xiaomi Mi 8 hali hazırda Çin’de 2499 yen’den yani 360 dolardan satılmakta. Bu telefonun ülkemizdeki fiyatı ise 3700TL civarlarında.

Karanlıkta hangi telefon daha iyi fotoğraf çekiyor? iPhone Xs mi, Galaxy Note 9 mu?

