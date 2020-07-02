Xiaomi Mi 9T için MIUI 12 güncellemesi çıktı

Gerek tasarımı gerekse de sunduğu özellikler ile tam bir canavar olan Xiaomi Mi 9T için MIUI 12 güncellemesi bugün sürpriz bir şekilde indirmeye sunuldu.

Türkiye’de 2.500 TL civarında alınabilen Mi 9T ve 3.500 TL bandında alınabilen Mi 9T Pro’nun MIUI 12 güncellemesinin kararlı halini alması oldukça sevindirici. Muhtemelen Xiaomi, bu iki canavarı için de Android 11 güncellemesini 2021 yılının ilk ışıklarında sunacak gibi görünüyor.

MIUI 12 GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

Bir dizi yenilik ile gelen MIUI 12 güncellemesini yüklemeden önce yedek almanız gerektiğini belirtelim. Yedeğinizi aldıktan sonra Ayarlar>Sistem Güncelleme bölümünden MIUI 12’yi indirebilirsiniz. Türkiye’de de kademe kademe sunulan bu güncellemeyi hem yenilikler hem de güvenliğiniz için şiddetle yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

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