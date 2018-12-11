HABER

Xiaomi Mi A1 için Android Pie çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.12.2018 10:46 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi A1 için Android Pie güncellemesi bugün yayınlanmaya başladı. Kademe kademe sunulan Xiaomi Mi A1 için Android Pie güncellemesi ile cihazın performansı artıyor.

Xiaomi Mi A1 için Android Pie çıktı!

Xiaomi’nin Türkiye’de 1.500 TL civarında satılan fiyat/performans telefonu Xiaomi Mi A1, bugün sürpriz bir şekilde en son Android sürümü olan Android 9.0 Pie ile tanıştı.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 625 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alan telefon, 5.5 inçlik ekranı ile oldukça iyi bir deneyim sunuyor.

OTA üzerinden sunulan ve yaklaşık olarak 1 GB büyüklüğünde olan güncelleme birçok yenilik ile geliyor.

Bu yenilikler arasında yeni API’lar, performans artışı ve FM radyo uygulaması yer alıyor. Ayrıca sistemdeki güvenlik açıkları da Aralık ayı Android güvenlik güncellemesi ile kapatılıyor.

Kutusundan Android 7 ile çıkan daha sonra hızlı bir şekilde Android 8 alan bu telefonun Android 9.0 Pie ile tanışması çok büyük bir sürpriz oldu doğrusu.

Güncellemelere önem vererek rakiplerine göz dağı veren Xiaomi, umarız bu performansını Android 10 sürümün de de sergiler.

Son olarak bu modelin Android One kapsamında üretildiğini bu yüzden güncellemeleri çok hızlı bir şekilde aldığını belirtelim.

Ashen 4K ekran görüntüleri yayınlandı!

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Bu hafta çıkacak oyunlar!Bu hafta çıkacak oyunlar!
Nokia Android Pie güncellemesini yayınlamıyor!Nokia Android Pie güncellemesini yayınlamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi A1 Android Pie teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonlarca kullanıcı için kritik uyarı: Ben biliyorum diyenler yanılıyor!

Milyonlarca kullanıcı için çok kritik uyarı!

Hayatını Apple Watch Series 4’ün EKG özelliğine borçlu!

Apple Watch'ın müthiş özelliği hayat kurtardı!

A101 Honor 9 Lite satacak! Hem de uygun fiyata!

A101 yine bomba bir cihaz satacak! Dikkat çeken fiyat...

Samsung Galaxy A8s özellikleri neler?

Samsung ilk kez böylesini yaptı! Dikkat çeken özellik...

Polk MagniFi Mini modeline yakından bakıyoruz

Polk MagniFi Mini modeline yakından bakıyoruz

Google Chrome karalara bürünüyor

Google Chrome karalara bürünüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.