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Xiaomi Mi A2 Android Pie’a yükseltildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.11.2018 08:31 | Son Güncelleme

Ülkemizde de oldukça popüler olan Xiaomi Mi A2 için merakla beklenen Android Pie güncellemesi nihayet yayınlandı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Xiaomi Mi A2 Android Pie’a yükseltildi!

Akıllı telefon pazarındaki yükselen isimlerden biri olan Xiaomi, güncellemeler konusunda da kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Henüz bazı üreticiler amiral gemisi modelleri için bile Android Pie güncellemesini yayınlamamışken, Xiaomi orta segmentteki modellerini güncellemeye başladı.

Kısa süre önce Çinli üretici Mi A2 modeli için Android Pie beta testlerinin başladığını açıklamıştı. Nitekim bu testler tamamlanmış görünüyor. Çünkü geçtiğimiz gün Xiaomi Mi A2 Android Pie güncellemesinin kararlı sürümü, Hindistan’da kullanıma sunuldu.

Yayınlanan güncelleme bazı iyileştirmelerin yanı sıra Kasım güvenlik yamasını da içeriyor. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık 1GB.
Az önce de belirttiğimiz üzere güncelleme şimdilik sadece Hindistan’da yayınlandı. Yani ülkemizdeki Xiaomi Mi A2 kullanıcıları da dahil olmak üzere, global sürümü kullananların biraz daha beklemesi gerekecek. Muhtemelen en geç bir hafta içerisinde global ölçekteki tüm Mi A2 modelleri için Android 9 güncellemesi yayınlanacaktır.

Bu arada Xiaomi, Mi A2 Lite modeli için de beta test programını başlattığını duyurdu. Yani kısa süre sonra Mi A2 Lite’ın da Android Pie’a yükseltileceğini söylemek mümkün.

Dip not olarak şunu da belirtelim. Henüz Mi A1 modeli için planlanmış bir beta programı bulunmuyor.

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Xiaomi akıllı telefon

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