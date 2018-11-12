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Xiaomi Mi A2 kullanıcılarına Android 9.0 müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 16:12 | Son Güncelleme

Xiaomi, sonunda sessizliğini bozarak Xiaomi Mi A2 kullanıcılarına Android 9.0 müjdesini verdi. İşte detaylar!

Xiaomi Mi A2 kullanıcılarına Android 9.0 müjdesi!

Xiaomi Mi A2 kullanıcılarının Android 9.0 Pie güncellemesini uzun zamandır beklediği bilinen bir gerçek. Bu konuda net bir açıklama yapmayan Xiaomi, sonunda sessizliğini bozarak tüketicilerini sevindirecek haberi verdi.

Android 9.0 güncellemesi konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden firma, güncellemenin yakın bir zaman diliminde kullanıcılara dağıtılacağını açıkladı.

Şimdiden beta sürümünü belirli kullanıcılara dağıtan Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi Android One cihazlar firmanın kendi arayüzü yerine Google’ın değiştirilmemiş, sade Android deneyimini sunuyor.

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Xiaomi Mi A2 kullanıcılarına Android 9.0 müjdesi!

Yani sızan görsellerden de görebileceğiniz üzere MIUI arayüzü mevcut olmayacak telefonda. Android 8.1 ile çıkışını gerçekleştiren cihazın Android 9.0 betası ise birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor.

Beta güncellemesini siz de deneyimlemek istiyorsanız eğer resmi ROM yükleyerek Pie güncellemesini sisteminize indirebilirsiniz. Peki Xiaomi Mi A2 kullanıcılara neler sunuyor?

Gorilla Glass 5 ile güçlendirilmiş 6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip Xiaomi Mi A2 gücünü Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafızanın eşlik ettiği Xiaomi Mi A2, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor.

Önünde ise LED flaş destekli 20 megapiksellik kamera taşıyan Mi A2, selfie çekimlerinde de oldukça tatmin edici. Ek olarak telefonda 3000 mAh kapasiteli pil bulunuyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi A2 teknoloji

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