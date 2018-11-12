Xiaomi Mi A2 kullanıcılarının Android 9.0 Pie güncellemesini uzun zamandır beklediği bilinen bir gerçek. Bu konuda net bir açıklama yapmayan Xiaomi, sonunda sessizliğini bozarak tüketicilerini sevindirecek haberi verdi.

Android 9.0 güncellemesi konusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam eden firma, güncellemenin yakın bir zaman diliminde kullanıcılara dağıtılacağını açıkladı.

Şimdiden beta sürümünü belirli kullanıcılara dağıtan Çin'in yükselen yıldızı Xiaomi, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz gibi Android One cihazlar firmanın kendi arayüzü yerine Google’ın değiştirilmemiş, sade Android deneyimini sunuyor.

Xiaomi Mi A2 kullanıcılarına Android 9.0 müjdesi!

Yani sızan görsellerden de görebileceğiniz üzere MIUI arayüzü mevcut olmayacak telefonda. Android 8.1 ile çıkışını gerçekleştiren cihazın Android 9.0 betası ise birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor.

Beta güncellemesini siz de deneyimlemek istiyorsanız eğer resmi ROM yükleyerek Pie güncellemesini sisteminize indirebilirsiniz. Peki Xiaomi Mi A2 kullanıcılara neler sunuyor?