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Xiaomi Mi A2 Lite Android 10’a kavuştu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2020 10:17 | Son Güncelleme

Xiaomi bugün Android One kapsamında üretilen Mi A2 Lite modeli için Android 10 güncellemesini yayınladı.

Xiaomi Mi A2 Lite Android 10’a kavuştu

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Android One kapsamında üretilen Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini geç de olsa yayınlamıştı. Normal şartlar altında Ocak ayında yayınlanması beklenen bu güncelleme coronavirus yüzünden ertelenmişti. Güncellemenin yayınlanmasından sonra yaşanan sorunlardan dolayı apar topar geri çekilmişti.

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OTA üzerinden yayınlanan V11.0.2.0.QDLMIXM numaralı Android 10 güncellemesi ile karanlık mod sistemin tamamında kullanılabiliyor. Gelişmiş gizlilik kontrollerini de barındıran bu güncelleme ile Şubat ayı Android güvenlik yamaları da sisteme ekleniyor. Güncellemeyi, Ayarlar>Telefon hakkında>Sistem güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Android sürümünü yükselteceğiniz için ne olur ne olmaz diye telefonunuzdaki verileri yedeklemeyi unutmayın. Yaşanacak olası bir sorunda verilerinizi kaybedebilirsiniz. Eğer telefonunuzda Magisk Manager yüklüyse bu güncellemeyi OTA üzerinden değil elle yüklemeniz gerekiyor.

Gücünü Snapdragon 625 yonga setinden alan telefon, ülkemizde 1.200 TL seviyesinde satılıyor. Uygun fiyatlı telefonlar arasında oldukça makul bir seçim olan Mi A2 Lite modeli muhtemelen Android 11 güncellemesini almayacak.

Xiaomi’nin belli başlı telefonları için Android 10 güncellemesini ertelemesi coronavirus’e bağlı. Bu yüzden telefonunuza gelecek olan güncellemeler biraz gecikebilir. Bunun en güzel örneği; Mi 9T modeline Android 10 aylar öncesinde gelirken Mi 9T Pro modeline daha yeni gelmesini gösterebiliriz.

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