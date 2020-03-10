Xiaomi Mi A2 Lite Android 10’a kavuştu

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Android One kapsamında üretilen Mi A3 modeli için Android 10 güncellemesini geç de olsa yayınlamıştı. Normal şartlar altında Ocak ayında yayınlanması beklenen bu güncelleme coronavirus yüzünden ertelenmişti. Güncellemenin yayınlanmasından sonra yaşanan sorunlardan dolayı apar topar geri çekilmişti.

ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ İLE XİAOMİ Mİ A2 LİTE'A GELEN ÖZELLİKLER

OTA üzerinden yayınlanan V11.0.2.0.QDLMIXM numaralı Android 10 güncellemesi ile karanlık mod sistemin tamamında kullanılabiliyor. Gelişmiş gizlilik kontrollerini de barındıran bu güncelleme ile Şubat ayı Android güvenlik yamaları da sisteme ekleniyor. Güncellemeyi, Ayarlar>Telefon hakkında>Sistem güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Android sürümünü yükselteceğiniz için ne olur ne olmaz diye telefonunuzdaki verileri yedeklemeyi unutmayın. Yaşanacak olası bir sorunda verilerinizi kaybedebilirsiniz. Eğer telefonunuzda Magisk Manager yüklüyse bu güncellemeyi OTA üzerinden değil elle yüklemeniz gerekiyor.

Gücünü Snapdragon 625 yonga setinden alan telefon, ülkemizde 1.200 TL seviyesinde satılıyor. Uygun fiyatlı telefonlar arasında oldukça makul bir seçim olan Mi A2 Lite modeli muhtemelen Android 11 güncellemesini almayacak.