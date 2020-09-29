Xiaomi Mi Athleisure Shoes: Xiaomi şimdi de spor ayakkabı üretti!

Xiaomi akıllı telefon, akıllı saat hatta akıllı robotlarıyla biliniyor. Fakat Xiaomi'nin sanılandan daha geniş bir ürün gamı var. Xiaomi bu ürün gamı içerisinde yüz temizleme cihazı, tükenmez kalem ve tornavida setini dahi bulunduruyor ve kullanıcılarına sunuyor. Aslında Xiaomi'nin ilginç ürünler üretmesine çok alışığız. Zira firma bundan aylar önce mini bir bulaşık makinesi ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Xiaomi, aslında daha önce ürettiği bir ürün ile daha tüketicilerinin karşısına çıktı; Xiaomi Mi Athleisure Shoes spor ayakkabı ile.

XİAOMİ Mİ ATHLEİSURE SHOES ŞAŞIRTTI

Evet, yanlış okumadınız. Xiaomi, gün içinde Xiaomi Mi Watch Resolve'un dışında Xiaomi Mi Athleisure Shoes spor ayakkabısını da duyurdu. Xiaomi'nin spor ayakkabısı, Xiaomi'nin aktardıklarına göre rahat ve esnek kumaştan oluşuyor. Darbe emici özelliğe sahip olan Mi Athleisure Shoes ayakkabı, spor yapan kullanıcılara ve günlük kullanımda ayağını rahat ettirmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor gibi görünüyor.

İŞTE XİAOMİ'NİN SPOR AYAKKABISININ FİYATI

Ayakkabının günlük kullanımda veya spor yaparken kullanılması amacıyla tasarlandığı söyleniyor. 3 farklı renk ile satışa sunulan ayakkabının fiyatı ise yaklaşık 20 dolar.

