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Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik şarj olurken patladı!

08.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik şarj olurken patladı!

Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 5 bir kullanıcıya hayatının şokunu yaşattı. İddialara göre Avrupa'da yaşayan bir kullanıcının şarja takılan global versiyon Xiaomi Mi Band 5'i şarj sırasında alev alıp patladı.

Xiaomi Mi Band 5, Çinli teknoloji şirketinin son model akıllı bilekliği olarak öne çıkıyor. Bir önceki nesline nazaran daha büyük bir ekran ve manyetik şarj gibi yeniliklerle gelen Mi Band 5, maalesef bir kullanıcısına tatsız bir durum yaşattı.

XİAOMİ Mİ BAND 5 10 DAKİKA SONRA ALEV ALDI

Gizchina'nın iddiasına göre, İtalya'da veya Portekiz'de yaşandığı söylenen olayda global versiyon Xiaomi Mi Band 5'ini şarja takan Avrupalı bir kullanıcı, 10 dakika sonra bilekliğin alev almasıyla şaşkına döndü. Daha sonra ise Mi Band 5'te patlama gerçekleşti. Kullanıcı Mi Band 5'i popüler bir mağazadan aldığını ve şarj etmek için ise orijinal bir şarj aleti kullandığını iddia etti. Peki ne oldu da Xiaomi Mi Band 5 patladı?

Xiaomi Mi Band 5 patladı

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SATICIYA GERİ GÖNDERİLDİ

Patlayan Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğin satın alındığı mağazaya geri gönderildiği bilgisi mevcut. Bu yüzden bu soruyu satıcının ve Xiaomi'nin yanıtlaması bekleniyor. Ancak yaşananların genel bir sorundan kaynaklı olmadığı düşünülüyor.

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