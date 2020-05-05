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Xiaomi Mi Band 5 alışık olmadığımız tasarımıyla görüntülendi! İşte Xiaomi Mi Band 5'in yeni tasarımı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Xiaomi akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 5, sonunda kendini gösterdi. Xiaomi'nin yeni nesil akıllı bilekliği Mi Band 5, sızdırılan görsellere göre hiç de görmediğimiz bir tasarıma sahip olacak. İşte Xiaomi Mi Band 5'in ilk fotoğrafı...

Xiaomi Mi Band 5 alışık olmadığımız tasarımıyla görüntülendi! İşte Xiaomi Mi Band 5'in yeni tasarımı

Mi Band akıllı bileklik serisi Xiaomi'nin yüzünü güldürmeyi başaran en serilerden biri. Bundan birkaç yıl önce ekransız, sadece 3 tane ışığı olan bir Xiaomi Mi Band ile başlayan seri bugün AMOLED ekran kullanan, bildirimleri gösterebilen bir Xiaomi Mi Band 4 ortaya çıkarttı. Fakat artık Mi Band 5'i de görmenin vakti geldi. Bunun farkında olan Xiaomi, kapalı kapılar ardından Mi Band 5 için çalışmalara başladı. Ancak görüşüne göre Xiaomi Mi Band 5 kapalı kapılar ardından kalamadı.

XİAOMİ Mİ BAND 5'İN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Slash Leaks rumuzlu sızıntı kaynağı, teknoloji dünyasının güvenilir isimlerinden biri. Ünlü kaynak, geçtiğimiz gün bir akıllı bilekliğin fotoğrafını paylaştı. Slash Leaks'in iddiasına göre, bu akıllı bileklik Mi Band 5'in ta kendisiydi.

Paylaşılan fotoğrafa baktığımızda bizi çok farklı bir akıllı bileklik tasarımı karşılıyor. Gördüğünüz üzere akıllı bileklik boyut anlamında bir önceki nesil Mi Band ile aynı gibi görünse bile ekran tasarımı onu hayli ilginç kılıyor. Ekranın hemen altında yer alan buton, bir ekran çentiği gibi konumlanıyor ve böylece ekranın büyüklüğü maksimuma çıkartılmış oluyor.

Mİ BAND 5 NE ZAMAN GELECEK?

Xiaomi Mi Band 5 bu tasarımla mı gelecek henüz bilinmiyor. Ancak akıllı bilekliğin bu tasarıma sahip olması onu oldukça tercih edilebilir kılacaktır. Zira akıllı bileklik sektöründe böyle bir tasarıma sahip akıllı bilekliğin bir örneği daha henüz yok. Yeni Mi Band 52in önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.

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