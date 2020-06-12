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Xiaomi Mi Band 5 çıkış tarihi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi Band 5 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Xiaomi'den akıllı bilekliği için şimdi yeni bir tweet daha geldi. Bu tweet ile birlikte Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi belli oldu.

Xiaomi Mi Band 5 çıkış tarihi açıklandı!

Xiaomi Mi Band 5 merakla beklenen bir akıllı bileklikti. Ancak Xiaomi'nin dün düzenlediği etkinlikten önce Mi Band 5'in özelliklerini paylaşması bu merakı biraz gölgelemişti. Nitekim etkinlikte yine de verimli geçti ve Mi Band 5'in resmi fiyatını öğrenebildik. Fakat öğrenemediğimiz daha bir ton şey vardı; Bunlardan biri de Mi Band 5'in çıkış tarihi ile alakalıydı. Neyse ki Xiaomi attığı bir tweet ile bu merakımızı da gidermeyi başardı.

İŞTE XİAOMİ Mİ BAND 5'İN ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi Twitter hesabı üzerinden Mi Band 5 ile diğer bir deyiş ile Mi Smart Band 5 ile alakalı bir paylaşımda bulundu. Xiaomi paylaşımında Mi Band 5'in önümüzdeki ay yani Temmuz ayında çıkış yapacağını duyurdu. Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihinin beklenilenden de erken olduğunu söylüyor.

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Mi Smart Band 5 yani Mi Band 5, 1,2 inç renkli AMOLED ekran ile geliyor. Mi Band 4'ten yüzde 20 daha büyük bir ekrana sahip olan Mi Band 5, 11 farklı spor moduna ve kandaki oksijen seviyesini ölçen SpO2 sensörüne ev sahipliği yapıyor. Bileklikte kadın sağlığı için özel bir mod da mevcut. Ayrıca manyetik şarj desteği ile Mi Band 5 kayışından çıkmadan şarj edilebiliyor. Bilekliğin fiyatı ise 27 dolar.

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