Xiaomi Mi Band 5 çıkış tarihi açıklandı!

Xiaomi Mi Band 5 merakla beklenen bir akıllı bileklikti. Ancak Xiaomi'nin dün düzenlediği etkinlikten önce Mi Band 5'in özelliklerini paylaşması bu merakı biraz gölgelemişti. Nitekim etkinlikte yine de verimli geçti ve Mi Band 5'in resmi fiyatını öğrenebildik. Fakat öğrenemediğimiz daha bir ton şey vardı; Bunlardan biri de Mi Band 5'in çıkış tarihi ile alakalıydı. Neyse ki Xiaomi attığı bir tweet ile bu merakımızı da gidermeyi başardı.

Xiaomi Twitter hesabı üzerinden Mi Band 5 ile diğer bir deyiş ile Mi Smart Band 5 ile alakalı bir paylaşımda bulundu. Xiaomi paylaşımında Mi Band 5'in önümüzdeki ay yani Temmuz ayında çıkış yapacağını duyurdu. Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihinin beklenilenden de erken olduğunu söylüyor.

How soon? Sooner than you expect???????????? #MiSmartBand5 pic.twitter.com/j1Gwyp5LsW