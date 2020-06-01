Xiaomi Mi Band 5 çıkış tarihi belli oldu!

Xiaomi Mi Band 5 uzun bir süredir gündemde. Fakat akıllı bileklik gündeme çeşitli iddialarla da geliyor. Bunlardan biri, Xiaomi Mi Band 5'in hiç çıkmayacağı üzerine. Zira, Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin Redmi Band adında bir akıllı bileklik üretmesi, Xiaomi'nin Mi Band 5'i çıkartmayacağı yönünde spekülasyonlara sebep olmuştu. Ancak Xiaomi Mi Band 5 serisinin ortak üreticisi Huami, Xiaomi Mi Band 5'in kesin olarak tanıtılacağını söyleyerek rahat bir nefes aldırmıştı. Xiaomi Mi Band 5, bu kez ise çok önemli bir ipucu ile karşımıza çıktı. GizChina sitesine göre Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi artık belli.

İŞTE XİAOMİ Mİ BAND 5 ÇIKIŞ TARİHİ!

Xiaomi Mi Band 5'in çıkış tarihi GizChina sitesinin paylaştığı bir raporda görüldü. Rapora göre Xiaomi Mall WeChat üzerinden yaptığı bilgilendirmede yeni akıllı bilekliğin tanıtımını paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mi Band 5 11 Haziran'da tanıtılacak.

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XİAOMİ Mİ BAND 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Xiaomi Mi Band 5'te 1,2 inç büyüklüğünde bir OLED ekran yer alması bekleniyor. Ayrıca akıllı bileklikte SpO2 sensörü ve XiaoAi adında bir sanal asistan bulunması muhtemel. Mi Band 5'in fiyatı ise tahminlere göre yaklaşık 179 Yuan ( 171 TL) olacak.

