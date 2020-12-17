Xiaomi Mi Band 5 güncelleme almaya başladı

Daha büyük ekran ve manyetik şarj desteği ile gelen Mi Band 4’ün halefi Xiaomi Mi Band 5, yeni özelliklerle bir ürün yazılımı güncellemesi almaya başladı.

Xiaomi, yeni özellikler ekleyerek Mi Band 5'i aktif olarak desteklemeye devam ediyor. Cihaz yazılımı güncellemesi 1.0.2.46 beraberinde üç yeni özellik getiriyor.

Yeni aygıt yazılımı 7/24 uyku izleme için destek ekliyor. Böylece Xiaomi Mi Band 5 serideki bu özelliğe sahip ilk bileklik oldu.

XİAOMİ Mİ BAND 5 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Mi Band 5’i en son cihaz yazılımına güncellemek için kullanıcıların Mi Fit uygulamasını v4.8.0’a güncellemeleri gerekecek. Güncelleme kurulum sürecini başlatmak için uygulamayı açmanız yeterlidir. Başlamazsa, Cihazlarım bölümünde Mi Band 5 veya Mi Smart Band 5’e gidin ve Güncellemeleri Kontrol Et’i tıklayın.

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ

Mi Band 5, 126 x 294 piksel çözünürlüğe sahip 1,1 inç dinamik AMOLED renkli dokunmatik ekrana sahip. Mevcut nesil, selefine kıyasla yüzde 20 daha büyük ekran sunuyor. Ayrıca, tüm etkinlikleri izleyen ve akıllı bir algoritmaya sahip olan Kişisel Etkinlik Zekası ile birlikte geliyor. PIA, kullanıcıları sağlıklı kalmaları gereken hedef aktivite düzeyi konusunda bilgilendirmek için kalp atış hızı verilerini kullanıyor.

Bu bileklik ile yoga, güçlü yürüyüş, koşu bandı, koşu (iç ve dış mekan), bisiklete binme (iç ve dış mekan), yüzme, serbest stil antrenmanı gibi 11 aktivite takip edilebiliyor.

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