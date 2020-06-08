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Xiaomi Mi Band 5'i ilk kez gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 10:51 | Son Güncelleme

Xiaomi, Mi Band 5'i sonunda gösterdi. Xiaomi, yaptığı Mi Band 5 basın görseli paylaşımı ile Xiaomi Mi Band 5'in neredeyse tüm tasarımını açığa çıkardı. Ancak Xiaomi Mi Band 5'in tasarımı hayal kırıklığına uğrattı. İşte Xiaomi Mi Band 5'in ilk resmi fotoğrafı...

Xiaomi Mi Band 5'i ilk kez gösterdi, hayal kırıklığı yaşattı!

Xiaomi, Mi Band 5'in çıkış tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Xiaomi'nin açıklamasına göre Mi Band 5 11 Haziran'da resmi olarak duyurulacak. Fakat duyuruya bu kadar az bir süre kalmışken, Xiaomi Mi Band 5'in tasarımı hakkında henüz resmileşmiş bir detay yoktu. Xiaomi'nin bugün yarın Xiaomi Mi Band 5'in basın görsellerini görücüye çıkartması bekleniyordu. Nitekim öyle de oldu.

XİAOMİ Mİ BAND 5'İ PAYLAŞTI

Xiaomi Weibo'da yaptığı paylaşım ile Xiaomi Mi Band 5'i ilk kez gösterdi. Yayınlanan görsele baktığımızda bizi Xiaomi Mi Band 4 mü yoksa Mi Band 5 mi olduğunu anlayamadığımız bir akıllı bileklik karşılıyor. Zira Xiaomi'nin paylaştığı görselde yer alan Mi Band 5, Mi Band 4'e oldukça benziyor. Sızıntılarda görünen neredeyse tam ekranlı Mi Band 5, anlaşılan o ki bir hayalden ibaret. Bu anlamda bir hayal kırıklığı yaşadığımızı söylemek gerek.

Xiaomi Mi Band 5

XİAOMİ Mİ BAND 5'TEKİ DİĞER DETAYLAR

Bunun dışında akıllı bilekliğin tüm fonksiyonlarını yerine getiren dokunmatik tuşunun üzerinde, Mi Band 4'te yer alan ''O'' simgesinin yerini ters ''U'' simgesine bıraktığını görüyoruz. Bu aslında şaşırtıcı değil. Çünkü Xiaomi Mi Band 4 NFC Edition modelinde bu simgeyi kullanmıştı. Bu anlamda Mi Band 5 modellerinin tümünün NFC desteğine sahip olması muhtemel görünüyor. SpO2 sensörüne ve bir sesli asistana ev sahipliği yapacağı söylenen Xiaomi Mi Band 5 hakkındaki daha fazla bilgiyi ise 11 Haziran tarihindeki etkinlikte öğreneceğiz.

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