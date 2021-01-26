Xiaomi Mi Band 6 hakkında ilk detaylar sızdırıldı

Akıllı cihazın bazı önemli teknik özellikleri Huami’nin akıllı telefonlar için geliştirdiği uygulamasıyla gün ışığına çıktı. Bilgiler, MagicalUnicorn adlı bir kullanıcının uygulamanın kaynak kodunu derinlemesine araştırdığı bir Geekdoing gönderisiyle sızdırıldı. Mi Band 6’nın XMSH16HM ve XMSH16HM model numaralarına sahip iki çeşidi var gibi görünüyor. İlki, NFC işleviyle birlikte gelen yalnızca Çin’e özgü bir varyant. İkincisi ise NFC'siz küresel bir sürüm. Sızdırılan bilgilere bakılırsa, Mi Band 6, eklenen bir dizi yeni özellik ile Xiaomi Mi Band 5'e benzer olacak.

SIZDIRILAN XİAOMİ Mİ BAND 6 ÖZELLİKLERİ

Mi Band 6'nın özellikleri için sızan bilgiler, bilekliğin daha yüksek bir ekran çözünürlüğü içereceğini belirtiyor. Bu nedenle, akıllı saatin önceki modele kıyasla daha büyük bir ekranla gelmesi muhtemel. Önemli eklemelerden biri, SpO2 sensörü aracılığıyla kan-oksijen izleme işlevi yapması. Xiaomi Mi Band 6’nın uluslararası versiyonu Alexa işlevselliğiyle gelirken, Çin versiyonu Xiaomi’nin şirket içi Xiao AI asistanını kullanacak gibi görünüyor.