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Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri için önemli sızıntı!

25.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri için önemli sızıntı!

Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri yapılan bir sızıntı ile ortaya çıktı. Mi Band 5'e manyetik şarj gibi birçok yetenek kazandıran Xiaomi, Mi Band 6'da ise görünüşe bakılırsa Apple Watch Series 6'da da karşımıza çıkan bir özelliğe yer verecek.

Xiaomi Mi Band serisi ile giyilebilir cihaz pazarında mücadele veriyor. Apple, Fitbit, Samsung, Huawei ve Garmin gibi devlerin de yer aldığı bu sektörde Mi Band serisi uygun fiyatlı akıllı bileklik arayanların tercihleri arasında yer alabiliyor; Tıpkı Xiaomi Mi Band 5 gibi. Geçtiğimiz yaz tanıtılan Xiaomi Mi Band 5, beklenen manyetik şarj özelliğini bünyesine taşımış ve Mi Band ailesinde yeni bir dönemin başlangıcını yapmıştı. Bizim de incelemesini yaptığımız Mi Band 5 sonrası, Mi Band 6'nın özellikleri dillendirilmeye başlanmıştı. Nitekim yapılan bir sızıntı, Xiaomi Mi Band 6'nın özelliklerini mercek altına aldı.

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XİAOMİ Mİ BAND 6'NIN ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Mi Band 6'nın özellikleri için yapılan sızıntıya göre akıllı bileklik Pangu kod adıyla geliyor ve Mi Band 5'e nazaran bazı farklı özelliklere sahip. Örneğin sızıntıda, Mi Band 6'nın kandaki oksijen seviyesini (SpO2 sensörü ile) ölçebileceği belirtiliyor. Yani Apple'ın en yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'da da bulunan bu özellik, eğer sızıntılar doğruysa Xiaomi tarafından Mi Band 6'da da desteklenecek. Tabii akıllı bileklik hakkında sızdırılan bilgiler bununla sınırlı değil.

Mİ BAND 6'NIN İKİ VERSİYONU OLACAK

NFC'li ve NFC'li olmayan iki versiyon olarak satışa çıkacağı söylenen Xiaomi Mi Band 6, Amazon Alexa sesli asistan desteğine ve 308 bildirim simgesine sahip olacak. Bu da bilekliğin çok daha fazla uygulamanın iconunu gösterebileceği anlamına geliyor. Xiaomi Mi Band 6'nın fiyatına ve çıkış tarihine yönelik ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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