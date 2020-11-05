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Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K desteği ile tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.11.2020 11:05 | Son Güncelleme

Xiaomi, Xiaomi Mi Box 4S Pro TV kutusunu tanıttı. Normal televizyonu akıllı televizyona dönüştürmek için kullanılabilecek olan ve 8K çözünürlük desteği ile gelen Xiaomi Mi Box 4S Pro fiyatı ile ise segmentinin sınırlarında bulunuyor. Peki Mi Box 4S Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K desteği ile tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Box serisi ile televizyonları akıllı TV'ye dönüştürmek için çalışıyor. Daha önce Xiaomi Mi Box 4S ve Xiaomi Mi TV Stick gibi modellerini duyuran Xiaomi, şimdi ise bu aileye yeni bir ürün daha ekledi. Bu model; Xiaomi Mi Box 4S Pro.

XİAOMİ Mİ BOX 4S PRO ÖZELLİKLERİ

Mi Box 4S Pro özellikleri arasında dikkatimizi çeken 8K video oynatma desteği oluyor. Böylece 8K içerikler Xiaomi'nin yeni TV kutusu ile izlenebiliyor. Xiaomi Mi Box 4S Pro 16 GB dahili depolama alanına ek olarak, 2 GB RAM ve HDMI 2.1 desteğini bünyesinde barındırıyor. Bluetooth ile ses kontrol özellikleri de MIUI arayüzü ile gelen Mi Box 4S Pro'da yerini alıyor. Bunun dışında Mi Box 4S'te de bulunan USB girişinin Mi Box 4S'te de bulunması bekleniyor.

Xiaomi Mi Box 4S Pro özellikleri ve fiyatı

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XİAOMİ Mİ BOX 4S PRO FİYATI

Xiaomi Mi Box 4S Pro fiyatı Xiaomi tarafından yapılan paylaşıma göre yaklaşık olarak 60 dolar olarak belirlendi.

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