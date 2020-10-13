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Xiaomi Mi KN95 yüz maskesini görücüye çıkardı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi KN95 ismini verdiği yeni yüz maskesini duyurdu. Xiaomi Mi KN95 yüz maskesi, 1 ila 5 mikron boyut aralığına sahip canlı partikülleri yüzde 95 oranında engelleyebiliyor. İşte Xiaomi Mi KN95'in fiyatı.

Xiaomi Mi KN95 yüz maskesini görücüye çıkardı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi yüz maskeleri, daha önce de karşımıza çıkmıştı. Yüz maskelerinin artık günümüzde standart bir aksesuar haline geldiği günümüzde Xiaomi, yeni bir maskesini daha kullanıcılarına sundu. Bu maskenin adı ise Xiaomi Mi KN95.

Mİ KN95 maskesi

İŞTE XİAOMİ Mİ KN95 ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi KN95 yüz maskesi, dört katmanlı bir yapıya sahip. Bakteriyel Filtre Verimliliği (BFE) ve Parçacık Filtresi Verimliliği (PFE) standardı sunan Mi KN95, BFE sayesinde 1-5 mikron arasındaki canlı partikülleri yüzde 95 oranında engelliyor. PFE ile ise 0,1-1 mikron aralığındaki cansız partiküllere karşı yüzde 95 oranında koruma sağlanıyor. Gözlük takanların maskeden nefret etmesine neden olan gözlük buğulanma sorunu ise Mi KN95'te bulunmuyor. Xiaomi tarafından hafif ve rahat bir maske olarak listelenen maskenin ortalama 10-12 saat arasında kullanılabileceği söyleniyor.

Xiaomi Mi KN95

YÜZ MASKESİ Mİ KN95'İN FİYATI

Xiaomi Mi KN95 fiyatı 2 adet için 3 dolar, 5 adet için ise 8 dolar olarak belirlendi. Xiaomi'nin yeni yüz maskesi Hindistan'daki kullanıcılar tarafından satın alınabiliyor. Mi KN95'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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