Xiaomi Mi Mix 3 tasarımı ve diğer detaylar

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. Bir süredir teknoloji gündemini de meşgul eden Xiaomi Mi Mix 3, uçtan uca çentiksiz bir ekran ve kızaklı selfie kamerası ile gelecek.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli uçtan uca ekrana sahip olacak. Çinli üretici daha önce Vivo ve Oppo’nun yaptığı gibi telefona çentik koymayarak selfie kamerasını kızaklı bir sistemin içerisine gizleyecek. Peki telefon bu kızakla nasıl bir görünüme sahip olacak?
Geçtiğimiz gün sızdırılan yeni fotoğraflar sayesinde Mi Mix 3’ün tüm tasarım hatları da ortaya çıkmış oldu. Aşağıdan Xiaomi Mi Mix 3 için sızdırılan fotoğraflara göz atabilirsiniz.
Bu fotoğraflarda dikkat çeken bir kaç temel detay bulunuyor. Birincisi, Xiaomi Mi Mix 3’ün ekran altı parmak izi okuyucusu yerine, fiziksel bir parmak izi okuyucusuyla gelecek olması. Fotoğraflara dikkatli bakıldığında telefonun arka kısmında bulunan parmak izi okuyucusu, rahatlıkla fark edilebiliyor.
İkinci unsur ise Mi Mix 3’ün 3 değil 2 ana kamera ile gelecek olması. Malum son dönemde çıkan bazı dedikodularda Mi Mix 3’ün 3’lü bir ana kamera modülüne sahip olacağı dile getiriliyordu. Fakat sızdırılan fotoğraflarda dikey olarak konumlandırılmış bir çift ana kamera modülü göze çarpıyor.
Xiaomi’nin 5G destekli ilk modeli olan Mi Mix 3, önümüzdeki hafta resmiyet kazanmış olacak. O zaman telefon hakkındaki tüm detaylarla karşınıza olacağız.
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