Xiaomi, Mi Mix 4 ile sınırlı kalmadı: Mi Pad 5 de resmen geliyor

Xiaomi yeni akıllı telefonlarını ve tabletlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket bunun için 10 Ağustos tarihini belirlemiş durumda. Etkinlikte ekran altı kamera teknolojisine sahip olduğu söylenen Xiaomi Mi Mix 4 resmen görücüye çıkacak. Peki ya Xiaomi etkinlikte başka hangi ürünleri tanıtacak? Tanıtılacak ürünlerin henüz tamamını bilemesek de Mi Mix 4'ün yalnız gelmeyeceğini artık biliyoruz.

XIAOMI'DEN MI PAD 5 PAYLAŞIMI

Xiaomi'nin Weibo hesabından yaptığı paylaşıma göre, merakla beklenen tablet serisi Xiaomi Mi Pad 5 10 Ağustos günü, Xiaomi Mi Mix 4 ile birlikte tanıtılacak. Xiaomi paylaşımında ise tabletin tasarımına dair ipuçları veriyor.

Bu kapsamda tablet ile birlikte karşımıza çıkan ekran kalemi dikkatleri üzerine çekiyor. Böylece Xiaomi, Mi Pad 5'in ekran kalemi desteğiyle geleceğini doğruluyor. Ancak kalemin tablet ile birlikte gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Paylaşım ayrıca bize Mi Pad 5'in düz çerçevelere sahip olacağını da gösteriyor.

XIAOMI MI PAD 5 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Mi Pad 5 isimli yeni tabletin Mi Pad 5 Lite ve Mi Pad 5 Pro ile birlikte geleceği, böylece Xiaomi'nin bir tablet serisi oluşturacağı söyleniyor. Üç tabletin de 120 Hz yenileme hızına sahip 10.9 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile geleceği de iddia ediliyor.

Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro modellerinin Snapdragon 870, Mi Pad 5 Lite'ın ise Snapdragon 860 ile destekleneceği öne sürülüyor.

