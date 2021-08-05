Xiaomi Mi Mix 4 resmen geliyor! Dikkat çeken poster

Xiaomi CEO'su Lei Jun geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılmış ve ağustos ayında Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarının ve tabletlerinin geleceğini açıklamıştı. Ayrıca Xiaomi'nin 10 Ağustos günü bir etkinlik düzenleyeceği de belirtilmişti. 10 Ağustos'taki etkinlikte Xiaomi Mi Mix 4'ün ve Xiaomi Mi Pad 5'in tanıtılmasının beklendiği aktarılmıştı. Mi Pad 5'in akıbetini bilmemekle birlikte, Mi Mix 4 kesin olarak 10 Ağustos'ta geliyor.

İŞTE XIAOMI MI MIX 4 İÇİN PAYLAŞILAN POSTER

Xiaomi, Weibo hesabından Mi Mix 4'e ilk bakış atmamızı sağlayan bir poster paylaştı. Çinli şirket, yeni poster aracılığıyla Mi Mix 4'ün ekran tasarımına dair ipuçları veriyor gibi görünüyor. Posterde geçen yıl bir konsept model olarak tanıtılan Mi Mix Alpha da gösteriliyor.

Posterde görülen ve soldan sağa sonda yer alan telefon, herhangi bir çentik veya delik içermeyen kavisli bir ekrana sahip gibi görünüyor. Raporlar ise Mi Mix 4'ün Xiaomi'nin ekran kameralı ilk telefonu olacağını iddia ediyor. Dolayısıyla posterdeki son telefonun Mi Mix 4 olabileceği düşünülüyor. Eğer öyleyse Xiaomi Mi Mix 4, gerçekten de tam ekran deneyimi sunmak için ekran altı kamera çözümünü kullanıyor.

XIAOMI MI MIX 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Son raporlar, Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri arasında 6.6 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran olacağını gösteriyor.

Mi Mix 4'ün özellikleri için ortaya çıkan diğer söylentiler arasında ise Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ işlemci, 5.000 mAh pil, 120W hızlı şarj, 70W veya 80W kablosuz şarj, 12 GB'a kadar RAM, 512 GB'a kadar depolama alanı 50 MP + 48 MP (ultra geniş) + 48 MP (telefoto) üçlü kamera, MIUI 12.5 arayüzü ile desteklenen Android 11 işletim sistemi yer alıyor.

