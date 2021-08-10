Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk Xiaomi telefonu!

Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri ve fiyatına geçmeden önce, modelin geliş sürecinden biraz bahsedelim. Xiaomi'nin aylardır, hatta yıllardır yeni Mi Mix modelini tanıtması bekleniyordu. Ancak Xiaomi, Mi Mix 4'ün gelişine dair resmi bilgiler vermekten uzun bir süre kaçındı. Ta ki son birkaç aya kadar. Son aylarda Mi Mix 4'ün gelişini ciddi ciddi ima eden firma, son olarak Mi Mix 4'ün Mi Pad 5 ile birlikte 10 Ağustos'ta tanıtılacağını doğrulamıştı. Nitekim o tanıtım gerçekleştirildi ve ekran altı kameralı Mi Mix 4 resmen tanıtıldı.

İŞTE XIAOMI MI MIX 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mi Mix 4'ün ilk dikkatimizi çeken özelliği şüphesiz ki ekranı. Telefon daha önce de söylediğimiz gibi ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor ve böylece 20 MP'lik selfie kamerasını ekranının altında taşıyor. Yani telefonda herhangi bir çentik veya nokta bulunmuyor. Böylece Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu oluyor.

Mi Mix 4'ün özellikleri arasında ise 6,67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 888 Plus işlemcisi, 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256/512 GB dahili depolama seçenekleri yer alıyor. 4.500 mAh pil kapasitesi bulunan Mi Mix 4, 50W hızlı kablosuz şarjı ve 120W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Mi Mix 4'te 5G desteği, NFC ve Harmon Kardon imzalı stereo hoparlör bulunduğunu da ekleyelim.

Android 11 ile kutusundan çıkan Mi Mix 4'ün kameralarına geçelim sıra. Çünkü burası da en az ekranı kadar dikkat çekici. Telefonun arkasında 108 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Mix 4'ün seramik bir arka kısma sahip olduğunu ve beyaz, siyah ve gri renklerle geldiğini de belirtelim.

XIAOMI MI MIX 4'ÜN FİYATI

Mi Mix 4 fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Çünkü Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü ilk ekran altı kameralı telefonunun fiyatı yaklaşık 770 dolardan başlıyor ve 970 dolar seviyelerine kadar çıkıyor.

Telefonun Çin'deki ilk satışlarının 16 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

