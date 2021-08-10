HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk Xiaomi telefonu!

Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk Xiaomi telefonu!

10.08.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, Xiaomi Mi Mix 4'ü resmen tanıttı. Ekran altı kamera teknolojisini kullanan Mi Mix 4, Apple ve Samsung'un üst seviye modelleriyle rekabet edecek gibi görünüyor. İşte Xiaomi Mi Mix 4'ün fiyatı ve özellikleri.

Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı: Ekran altı kameralı ilk Xiaomi telefonu!

Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri ve fiyatına geçmeden önce, modelin geliş sürecinden biraz bahsedelim. Xiaomi'nin aylardır, hatta yıllardır yeni Mi Mix modelini tanıtması bekleniyordu. Ancak Xiaomi, Mi Mix 4'ün gelişine dair resmi bilgiler vermekten uzun bir süre kaçındı. Ta ki son birkaç aya kadar. Son aylarda Mi Mix 4'ün gelişini ciddi ciddi ima eden firma, son olarak Mi Mix 4'ün Mi Pad 5 ile birlikte 10 Ağustos'ta tanıtılacağını doğrulamıştı. Nitekim o tanıtım gerçekleştirildi ve ekran altı kameralı Mi Mix 4 resmen tanıtıldı.

İŞTE XIAOMI MI MIX 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Mi Mix 4'ün ilk dikkatimizi çeken özelliği şüphesiz ki ekranı. Telefon daha önce de söylediğimiz gibi ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor ve böylece 20 MP'lik selfie kamerasını ekranının altında taşıyor. Yani telefonda herhangi bir çentik veya nokta bulunmuyor. Böylece Xiaomi'nin ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk telefonu oluyor.

Xiaomi Mi Mix 4

Mi Mix 4'ün özellikleri arasında ise 6,67 inç Full HD+ 120 Hz AMOLED kavisli ekran, Snapdragon 888 Plus işlemcisi, 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256/512 GB dahili depolama seçenekleri yer alıyor. 4.500 mAh pil kapasitesi bulunan Mi Mix 4, 50W hızlı kablosuz şarjı ve 120W hızlı kablolu şarjı destekliyor. Mi Mix 4'te 5G desteği, NFC ve Harmon Kardon imzalı stereo hoparlör bulunduğunu da ekleyelim.

Xiaomi, ilk kez dünyanın 1 numaralı akıllı telefon markası olduXiaomi, ilk kez dünyanın 1 numaralı akıllı telefon markası oldu

Android 11 ile kutusundan çıkan Mi Mix 4'ün kameralarına geçelim sıra. Çünkü burası da en az ekranı kadar dikkat çekici. Telefonun arkasında 108 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP periskop telefoto kamera bulunuyor. Mix 4'ün seramik bir arka kısma sahip olduğunu ve beyaz, siyah ve gri renklerle geldiğini de belirtelim.

Xiaomi Mi Mix 4-1

XIAOMI MI MIX 4'ÜN FİYATI

Mi Mix 4 fiyatı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Çünkü Xiaomi'nin piyasaya sürdüğü ilk ekran altı kameralı telefonunun fiyatı yaklaşık 770 dolardan başlıyor ve 970 dolar seviyelerine kadar çıkıyor.

Tespit edildi: Xiaomi Mi 11T Pro geliyor!Tespit edildi: Xiaomi Mi 11T Pro geliyor!

Telefonun Çin'deki ilk satışlarının 16 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
Tartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyorduTartışmalara neden oldu! Yıllar önceki salgınlarda kullanılıyordu
Apple fotoğrafları tarayacak! Uzmanlar düşünceliApple fotoğrafları tarayacak! Uzmanlar düşünceli
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Müge Anlı'ya rakip olacaktı! Ece Üner ile Susma programının fragmanı isyan ettirdi

Sarıgül'ün eski karısı yanıtıyla olay oldu! "Yalan kısmına takılmayalım"

Sarıgül'ün eski karısı yanıtıyla olay oldu! "Yalan kısmına takılmayalım"

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? "Zorundayız" diyerek açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Şarkıcı Bulut Duman hakkındaki iddialar mide bulandırdı

Yangınlarla gelen büyük tehlike!

Yangınlarla gelen büyük tehlike!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.