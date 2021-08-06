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Xiaomi Mi Mix 4'ün tasarımı görüntülendi

06.08.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi Mix 4 merakla bekleniyor. Şimdi ise yeni akıllı telefonun tasarımını gösteren bir fotoğraf internete düştü. Fotoğraf, Mi Mix 4'ün ekran altı kamera teknolojisi ile geleceğini kanıtlar nitelikte.

Xiaomi Mi Mix 4'ün tasarımı görüntülendi

Xiaomi Mi Mix 4'ün artık kesin olarak 10 Ağustos'ta geleceğini biliyoruz. Ancak telefonun kesin olarak bilmediğimiz daha birçok yönü var. Örneğin; tasarımı gibi. Çünkü Xiaomi, birkaç poster ile Mi Mix 4'ün tasarımına dair ipuçları verse de telefonu tüm detayları ile bizlere göstermedi. Ancak ortaya çıkan bir fotoğraf, Mi Mix 4'ün tasarımını açığa çıkardı.

Xiaomi Mi Mix 4 resmen geliyor! Dikkat çeken posterXiaomi Mi Mix 4 resmen geliyor! Dikkat çeken poster

İŞTE XIAOMI MI MIX 4'ÜN TASARIMINI GÖSTEREN FOTOĞRAF

Çeşitli kaynaklardan paylaşılan fotoğrafta, bir mağazada çekildiğini düşündüğümüz Mi Mix 4 posteri yer aldı. Postere baktığımızda Mi Mix 4'ün ekran altı kamera teknolojisi ile geldiğini ve herhangi bir çentik barındırmadığını görüyoruz. Ayrıca telefonun arka kamera tasarımı da bu anlamda dikkat çekiyor.

Xiaomi Mi Mix 4

Mi Mix 4'ün arka kamera tasarımı oldukça büyük görünüyor. Ancak Mi 11 Ultra kadar büyük ve ekranlı bir kamera tasarımı bizleri beklemiyor gibi. Yine de Xiaomi'den gelecek açıklamaları takip etmek gerek. Çünkü fotoğraftaki cihazın çok düşük bir ihtimal de olsa gerçek olmaması mümkün.

XIAOMI MI MIX 4'ÜN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Son raporlara göre, Xiaomi Mi Mix 4'ün özellikleri arasında 6.6 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran olacak.

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Mi Mix 4'ün özellikleri için ortaya çıkan diğer söylentiler arasında ise;

  • Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ işlemci
  • 5.000 mAh pil
  • 120W hızlı şarj
  • 70W veya 80W kablosuz şarj
  • 12 GB'a kadar RAM
  • 512 GB'a kadar depolama alanı
  • 50 MP + 48 MP (ultra geniş) + 48 MP (telefoto) üçlü kamera
  • MIUI 12.5 arayüzü ile desteklenen Android 11 işletim sistemi yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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