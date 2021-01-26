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Xiaomi Mi Mix 5 büyük umutlar yarattı

26.01.2021 09:46 | Son Güncelleme:
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Xiaomi Mi Mix 5 büyük umutlar yarattı

Büyük bir merakla beklenen Xiaomi Mi Mix 5, fiyatı ve diğer özellikleri ile birlikte yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. İşte merak edilen tüm detaylar.

Akıllı telefon piyasasında merakla beklenen Xiaomi Mi Mix 5, fiyatı ve diğer detaylarıyla da bütün dikkatleri üzerine çekti. Cihazın özellikle sahip olacağı tasarım büyük bir yenilik getirebilir. Tüm dünya basınında lansman tarihi olarak 2021 yılının sonları veriliyor.

Akıllı telefon piyasasında şirketlerin genellikle amiral gemisi dediğimiz gözde telefonları olur. Bir de bu cihazların daha da ötesinde ilginç tasarımların denendiği modellere yer verilir. Mesela Xiaomi Mi Mix Alpha bunun en güzel örneklerinden birisiydi. Ancak ne yazık ki o proje son kullanıcıya ulaşamadı.

XİAOMİ Mİ MİX 5 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Cihazın sızdırılan genel özelliklerine bakıldığında, en çok tasarımı ön plana çıkıyor. Bu modelde katlanabilir bir sistemin yer alacağı ifade ediliyor. Fakat diğerlerinden farklı olarak içe doğru katlanabilme imkanı sunacağı söyleniyor. Böylece cebinizde bu cihazı çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz.

Tahminlere göre, cihazın ekran gövde oranı neredeyse tamamen ekrandan yana olacak. 2K 120Hz ekran yenileme hızı bizleri bu modelde karşılayacak gibi görünüyor. Ayrıca RAM bakımından 12GB gibi iyi bir rakamın belirlendiği söyleniyor. Buna ek olarak işlemci bakımından Snapdragon 888 Plus yonga seti tercih edilecek. En azından iddialar bu yönde.

KAMERA VE DİĞER ÖZELLİKLER

Xiaomi tarafından geliştirildiği söylenen bu modelde selfie kamerasının 32MP kalitede olacağı ifade ediliyor. Ayrıca hemen arkada ise dörtlü bir kamera kurulumu yer alacak. 100MP ana sensör, 12MP sensör, 24MP sensör ve 100X zoom bu akıllı telefon modelinde tercih edilebilir.

Hem kamera hem de tasarıma yönelik iddialara bakıldığı zaman gerçekten de cihaza büyük bir talep olması muhtemel gözüküyor. Ancak fiyatı da bir o kadar zorlayıcı olabilir. Zira bu model için 21 bin TL'lik bir fiyat etiketinin belirleneceği tahmin ediliyor. Sizce bu akıllı telefon böyle bir fiyata değer mi?

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