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Xiaomi Mi MIX, sıvı lens teknolojisi ile geri dönüyor!

25.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi MIX modelini iki yılın ardından geri döndürüyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı paylaşım ile yeni Mi MIX için tarih verdi. Ayrıca paylaşılan başka bir gönderiye bakılırsa katlanabilir akıllı telefon olacağı söylenen Mi MIX'te sıvı lens teknolojisi yer alacak.

Xiaomi Mi MIX, sıvı lens teknolojisi ile geri dönüyor!

Xiaomi Mi MIX serisi, Xiaomi'nin önem verdiği akıllı telefon serilerinden biriydi. Zira Xiaomi, yenilikçi tasarımlarını veya teknolojilerini genellikle Xiaomi Mi MIX serisinde kullanıyordu. Örneğin ilk Mi MIX modeli, ön kamerasını ekranın sağ alt köşesine taşıyarak önemli bir ilke imza atmıştı. Daha sonra Mi MIX 3 ile Xiaomi kızaklı telefon tasarımına geçmişti. Mi MIX Alpha ise şirketin ortaya çıkarttığı son Mi MIX modeli oldu ve telefon katlanabilir akıllı telefonlara yeni boyut kazandırıyordu. Telefon, katlanabilir bir yapıda olmamasına rağmen, esnek ekranı sayesinde neredeyse tamamen ekrandan oluşuyordu. Şimdi ise Xiaomi yeni Mi MIX için müjde verdi.

YENİ XİAOMİ Mİ MIX GELİYOR

Xiaomi, Weibo hesabından yaptığı resmi paylaşım ile iki yılın ardından Mi MIX serisinin geri döneceğini duyurdu. Bunun için 29 Mart tarihini veren Xiaomi, bir de poster paylaştı. Posterde telefonun nasıl bir tasarıma sahip olduğu hakkında herhangi bir ipucu bulunmuyor. Ancak Xiaomi Mi MIX'in özellikleri için bir ipucu veriliyor.

Mi Mix poster

SIVI LENS TEKNOLOJİSİNE SAHİP OLACAK

Mi MIX için yapılan başka bir paylaşımda telefonun sıvı lens teknolojisi ile geleceği açıklandı.

Xiaomi Mi MIX sıvı lens teknolojisi

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Xiaomi'nin aktardığına göre geliştirilen sıvı lens, makro ve telefoto çekim yeteneklerinin bir arada bulunmasını mümkün kılıyor. Bu lens, yüksek ışık geçirgenliği de sunuyor. Daha önce de söylediğimiz gibi telefonun katlanabilir bir yapıda olması bekleniyor. Tüm detayları ise 29 Mart'ta öğreneceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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