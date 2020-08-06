Xiaomi Mi Note 10 Lite incelemesi!

Mi Note 10 Lite, 9.7mm kalınlıkta ve 204 gram ağırlıkta. Genellikle iki elle kullanımın uygun olduğu telefon, hem ön hem de arka tarafta Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Bu sayede şıklığını sağlamlık unsuruyla pekiştiriyor. Ayrıca kutudan çıkan koruyucu kılıf sayesinde de daha sağlam bir deneyim mümkün.

Telefonun üç farklı renk seçeneği var. Bunlar nebula moru, gece yarısı siyahı ve buz beyazı. Bize test için gece yarısı siyahı rengi geldi ve gayet şık görünüyor. Tabii arka yüzey cam olduğu için, kısa sürede kir ve parmak izi tutabiliyor.

Ürünün dikkat çekici taraflarından bir tanesini, arka tarafta konumlandırılan dörtlü kamera sistemi oluşturuyor. Bu sistem, neredeyse çıkıntısız tasarlanmış ve çok güzel görünüyor.

EKRAN

Bir diğer dikkat çekici detay ise, 6.47 inç değerindeki ekranın yanlardan kavislendirilerek tasarlanması. Bu sayede yumuşak dokunuşlarla akıcı kullanım mümkün oluyor. Xiaomi, bu ürününde Amoled 3D ekran teknolojisine yer vermiş ve gerçekten çok hoş görüntüler sunuluyor.

6.47 inç değerde ekran, 398ppi değerde ve 430nit parlaklık sunabiliyor. Bunun anlamı, hem iç hem de dış mekan kullanımlarında gayet belirgin görüntüleme kabiliyetinin olması. Ayrıca HDR10 desteği sayesinde de videoları çok daha zengin renk tonlarında, net detaylarla izleyebiliyorsunuz.