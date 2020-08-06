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Xiaomi Mi Note 10 Lite incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2020 12:18 | Son Güncelleme

Mi Note 10 Lite, tasarımından ekran detaylarına, işlemcisine kadar Mi Note 10 ile hemen hemen aynı ve gerçekten iddialı bir telefon. Tabii kameraları da iddialı, ancak tahmin edeceğiniz üzere Mi Note 10’un kamera tarafında biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi Note 10 Lite incelemesi!

Mi Note 10 Lite, 9.7mm kalınlıkta ve 204 gram ağırlıkta. Genellikle iki elle kullanımın uygun olduğu telefon, hem ön hem de arka tarafta Gorilla Glass 5 korumasına sahip. Bu sayede şıklığını sağlamlık unsuruyla pekiştiriyor. Ayrıca kutudan çıkan koruyucu kılıf sayesinde de daha sağlam bir deneyim mümkün.

Telefonun üç farklı renk seçeneği var. Bunlar nebula moru, gece yarısı siyahı ve buz beyazı. Bize test için gece yarısı siyahı rengi geldi ve gayet şık görünüyor. Tabii arka yüzey cam olduğu için, kısa sürede kir ve parmak izi tutabiliyor.

Ürünün dikkat çekici taraflarından bir tanesini, arka tarafta konumlandırılan dörtlü kamera sistemi oluşturuyor. Bu sistem, neredeyse çıkıntısız tasarlanmış ve çok güzel görünüyor.

EKRAN

Bir diğer dikkat çekici detay ise, 6.47 inç değerindeki ekranın yanlardan kavislendirilerek tasarlanması. Bu sayede yumuşak dokunuşlarla akıcı kullanım mümkün oluyor. Xiaomi, bu ürününde Amoled 3D ekran teknolojisine yer vermiş ve gerçekten çok hoş görüntüler sunuluyor.

6.47 inç değerde ekran, 398ppi değerde ve 430nit parlaklık sunabiliyor. Bunun anlamı, hem iç hem de dış mekan kullanımlarında gayet belirgin görüntüleme kabiliyetinin olması. Ayrıca HDR10 desteği sayesinde de videoları çok daha zengin renk tonlarında, net detaylarla izleyebiliyorsunuz.

Bu büyük ekran, bir şeyler izlemek ve okumanın yanında, bir şeyler oynamak için de ideal. Uzun süreli kullanımlar için göz konforu modunu da aktifleştirebilirsiniz. Bu arada, uzun süreli video ya da oyun deneyimleri neticesinde cihazda önemli bir ısınma seviyesinin olmadığını da belirtelim.

Ve evet, parmak izi okuyucu sensör de ekrana yedirilmiş olarak geliyor ve gayet performanslı çalışıyor. İsterseniz 2D yüz tanıma sistemini de aktifleştirebilirsiniz.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mi Note 10 Lite, Snapdragon 730G işlemcisine sahip. Bunun yanında 6GB RAM ve 64GB depolama detayları mevcut. Android 10 işletim sistemi ve akıcı bir arayüzle gelen ürünün kullanımı gayet basit ve performanslı. Aynı anda birden fazla uygulamayı da çalıştırabilirsiniz. Tabii bu esnalarda performansta düşüşler yaşanıyor. Yaptığımız denemelerde, Call of Duty Mobile gibi iyi grafiklere sahip bir oyunu rahatlıkla oynayabildik.

KAMERA

Bu arada, Mi Note 10 Lite’ın pek çok özelliğinin Mi Note 10 ile hemen hemen aynı olduğunu, özellikle kameralar tarafında farklılıklar gösterdiğini belirtelim.

Telefonun arka tarafında dörtlü kamera sistemi mevcut. Yapay zekâ destekli 64MP ana kamera, f1.89 açıklık değerine sahip ve hem iyi hem de düşük ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veriyor.

Günümüzde pek çok teknoloji severin ihtiyaç duyduğu geniş açılı çekim, bokeh efektli çekim ve makro çekimler için kameralar sunan telefon, genel olarak başarılı performanslara imza atıyor. Yalnız, genellikle sabit çekimlerde net sonuçların alındığını, hareketli çekimlerde zaman zaman hayal kırıklıklarının yaşandığını da ekleyelim. Arka kameraların 1080p 60FPS video çekim kalitesini de beğendik.

Ön taraftaki 16MP selfie kamera da hem bokeh efektli selfie fotoğraflar hem de görüntülü görüşmeler için ideal performans sunuyor.

PİL ÖMRÜ

Pil tarafına geldiğimizde, karşımızda 5260mAh pil var, ki hızlı şarj desteği de sunuyor. Kutudan çıkan 30w hızlı şarj adaptörüyle şarj edebildiğimiz cihaz, tek şarj ile gündelik kullanımda 2 günü rahatlıkla çıkarabiliyor. İşin içine oyunlar girdiğinde ise, tek şarj ile bir günlük kullanım mümkün oluyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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