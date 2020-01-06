HABER
  4. Xiaomi Mi Note 10’un kamerası iPhone 11’e karşı

Xiaomi Mi Note 10’un kamerası iPhone 11’e karşı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bu yazımızda iPhone 11 ve Xiaomi Mi Note 10 modeli ile aynı aç ve aynı ışıklardan çekilmiş fotoğrafları birbiriyle karşılaştıracağız. Hangi telefonun daha iyi fotoğraf çektiği yorumunu ise okurlarımıza bırakacağız.

Xiaomi Mi Note 10’un kamerası iPhone 11’e karşı

Apple’ın öve öve bitiremediği kamerası geçtiğimiz günlerde satışa çıkan 5 ana kameralı Xiaomi Mi Note 10 ile yarışabilir mi?
Fotoğraflarda geçmeden önce dip not olarak belirtelim. Mi Note 10; 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS, 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom, 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom, 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm, Laser AF, 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) özelliklerinde 5’li ana kamera kurulumu ile geliyor.
iPhone 11‘de ise 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) özelliklerinde çift kamera kurulumu mevcut.

1

2

3

4

5

6

4 kameralı TCL PLEX ile maceraya atılıyoruz

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyorŞarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor
TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecekTikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Note 10 iphone 11

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalet kağıdı bitince yardımınıza bu robot koşacak!

Kolları ve elleri yok! Ama öyle bir derde derman olacak ki...

Huawei Y6s fiyat/performans oranı ile fark yaratacak

Huawei Y6s fiyat/performans oranı ile fark yaratacak

Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor

Şarj ihtiyacını ortadan kaldıracak piller geliyor

TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek

TikTok, DeepFake teknolojisine izin verecek

Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

Google meme kanseri teşhisinde bulunacak

Profesyonel kullanıcılara özel Powerbank

Profesyonel kullanıcılara özel Powerbank

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.