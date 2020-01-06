Xiaomi Mi Note 10’un kamerası iPhone 11’e karşı

Apple’ın öve öve bitiremediği kamerası geçtiğimiz günlerde satışa çıkan 5 ana kameralı Xiaomi Mi Note 10 ile yarışabilir mi?

Fotoğraflarda geçmeden önce dip not olarak belirtelim. Mi Note 10; 108 MP (7P lens), f/1.7, 25mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS, 12 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, 2x optical zoom, 5 MP (upscaled to 8MP), f/2.0, (telephoto), 1.0µm, PDAF, Laser AF, OIS, 5x optical zoom, 20 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.8″, 1.0µm, Laser AF, 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1.75µm (dedicated macro camera) özelliklerinde 5’li ana kamera kurulumu ile geliyor.

iPhone 11‘de ise 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) özelliklerinde çift kamera kurulumu mevcut.

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