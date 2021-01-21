Xiaomi, Mi Notebook 14’ü tanıttı

Xiaomi, üst çerçevede entegre web kamerası olan yeni bir Mi Notebook 14 sürümü lanse etti. Dizüstü bilgisayarın diğer önemli özellikleri arasında 10. nesil Intel Core i5 işlemci ve yapılandırmaya bağlı olarak 600 dolar / 500 euro (yaklaşık 4500 Türk Lirası) ila 680 dolar / 560 euro (yaklaşık 5000 Türk Lirası) arasında cazip bir fiyat yer alıyor.

İŞTE XİAOMİ Mİ NOTEBOOK 14'ÜN TÜM ÖZELLİKLERİ

Yeni cihazın tam adı Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) ve üç farklı şekilde geliyor. En ucuz olanı 8/256 GB belleğe ve temel bir Intel UHD Graphics 620 birimine sahip.

En pahalı üçüncü seçenek 512GB depolama ve bir Nvidia GeForce MX250 grafik kartı sunarken, iki katı dahili depolamaya sahip biraz daha pahalı bir varyant da mevcut.

Diğer özellikler arasında 1080p çözünürlüğe ve 16:9 oranına sahip 14 inç ekran bulunuyor. Ayrıca SATA 3 SSD ve 46 Wh pil içeriyor. Bağlantı seçenekleri arasında bir Wi-Fi 802.11ac modülü, Bluetooth 5.0, üç USB bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

Dizüstü bilgisayar 1,5 kg ağırlığında ve 18 mm’nin biraz altında bir kalınlığa sahipken, en küçüğü olmasa da oldukça kompakt bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi Mi Notebook 14 (IC), Xiaomi Hindistan’ın web sitesi, Amazon ve Flipkart’tan satın alınabiliyor.

Çin koronavirüsü neden sakladı? İşte herşeyi açıklayan o belgesel!

