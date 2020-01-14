Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini piyasada

Bu hoparlör sayesinde Bluetooth bağlantı kurup müzik keyfinizi arttırabilirsiniz. Yeni ismini alan cihaz, daha önceki versiyonun küçük bir modeli olacak. Böylece büyüklüğünden dolayı şikayetçi olan kullanıcılar aynı modelin daha küçük versiyonunu kullanabilecek.

Mi Outdoor Bluetooth Mini’nin boyutları 86 mm x 86 mm x 45 mm. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth mini hoparlörün içerisinde 2000 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Ayrıca modelin ağırlığı sadece 185 gram olacak. Şirket batarya kullanım süresi bakımından da oldukça iddialı. Bu modelin içerisinde yer alan batarya sayesinde 10 saat kullanım mümkün olacak.

Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan yeni mini hoparlör, aynı zamanda IP55 sertifikasına da sahip. Cihazın genel özellikleri değerlendirildiğinde birçok kullanıcının dikkatini çekebilecek potansiyelde

Hypergear PowerBank 10000 mAh şarj cihazı ile pil derdine son!

