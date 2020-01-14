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  4. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini piyasada

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini piyasada

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Çin merkezli Xiaomi, genellikle ismini akıllı telefon sektöründe duyursa da birçok teknolojik cihaz üretmesiyle tanınıyor. Powerbank, akıllı saat ve akıllı bileklik gibi ürünler üreten şirket şimdi ise akıllı hoparlör sektörüne giriyor.

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini piyasada

Bu hoparlör sayesinde Bluetooth bağlantı kurup müzik keyfinizi arttırabilirsiniz. Yeni ismini alan cihaz, daha önceki versiyonun küçük bir modeli olacak. Böylece büyüklüğünden dolayı şikayetçi olan kullanıcılar aynı modelin daha küçük versiyonunu kullanabilecek.

Mi Outdoor Bluetooth Mini’nin boyutları 86 mm x 86 mm x 45 mm. Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth mini hoparlörün içerisinde 2000 mAh’lik bir batarya yer alıyor. Ayrıca modelin ağırlığı sadece 185 gram olacak. Şirket batarya kullanım süresi bakımından da oldukça iddialı. Bu modelin içerisinde yer alan batarya sayesinde 10 saat kullanım mümkün olacak.

Bluetooth 5.0 teknolojisine sahip olan yeni mini hoparlör, aynı zamanda IP55 sertifikasına da sahip. Cihazın genel özellikleri değerlendirildiğinde birçok kullanıcının dikkatini çekebilecek potansiyelde

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi mi outdoor bluetooth speaker mini Xiaomi

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