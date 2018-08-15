Xiaomi Mi Pad 4 Plus, daha büyük ekranla gelecek

Tablet sektörü için umudu olan sayılı firmalardan Xiaomi, önümüzdeki günlerde yeni bir model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında uygun fiyatlı tableti Mi Pad 4’ü satışa sunan Çinli üreticinin, şimdi de Xiaomi Mi Pad 4Plus için hazırlık yaptığı belirtiliyor.
Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Mi Pad 4 Plus, 10 inçlik bir ekrana sahip olacak. Aslına bakılırsa, Mi Pad 4 ile Mi Pad 4 Plus arasında en büyük farklılık da bu olacak. Elbette ekran boyutuna bağlı olarak batarya kapasitesinin de biraz artacağını söylemek, pek yanlış olmayacaktır.
Öte yandan Mi Pad 4 Plus’ın da aynı Mi Pad 4 gibi Snapdragon 660 yonga setinden güç alması bekleniyor. Sistemini 4GB RAM ile destekleyecek olan tabletin, dahili depolama tarafında ise iki farklı versiyonu bulunacak.
Xiaomi, 10 inçlik yeni tabletini 64GB ve 128GB dahili depolama alanı seçenekleriyle satışa sunacak. Henüz tablet hakkında net bilgiler olmasa da Ağustos ayı bitmeden Mi Pad 4 Plus’ın tanıtılması bekleniyor.
Xiaomi Mi Pad 4 Plus da muhtemelen ilk olarak Çin’de satışa sunulacaktır. Tabletin global pazarda görücüye çıkıp, çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
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