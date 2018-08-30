Xiaomi Mi Pad 4 Plus iki farklı versiyonla satışa sunuldu

Hatırlayacağınız gibi Xiaomi yeni talbeti Mi Pad 4’ün Plus versiyonunu iki hafta önce resmi olarak tanıtmıştı. Tanıtıldıktan kısa süre sonra az sayıda Mi Pad 4’ü satışa sunan Xiaomi, sonunda yeni tabletini genel satışa sunuyor.

Mi Pad 4 Plus dün satışa sunuldu. Tabletin hem 64 GB hem de 128 GB satışa sunuldu fakat Xiaomi’nin resmi sitesinde 128 GB versiyonu şimdiden tükenmiş durumda. Ancak stokların kısa süre içinde tazelenmesi bekleniyor.

Mi Pad 4 Plus’ın 64 GB versiyonu 275 dolara, 128 GB versiyonu ise 305 dolara raflardaki yerini aldı.

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