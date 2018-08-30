HABER

Xiaomi Mi Pad 4 Plus iki farklı versiyonla satışa sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

İki hafta önce satışa sunulan ve kısıtlı sayıda satışa sunulan Xiaomi Mi Pad 4 Plus, bugün genel satışa sunuldu. Tabletin 128 GB versiyonu şimdiden tükendi.

Xiaomi Mi Pad 4 Plus iki farklı versiyonla satışa sunuldu

Hatırlayacağınız gibi Xiaomi yeni talbeti Mi Pad 4’ün Plus versiyonunu iki hafta önce resmi olarak tanıtmıştı. Tanıtıldıktan kısa süre sonra az sayıda Mi Pad 4’ü satışa sunan Xiaomi, sonunda yeni tabletini genel satışa sunuyor.

Mi Pad 4 Plus dün satışa sunuldu. Tabletin hem 64 GB hem de 128 GB satışa sunuldu fakat Xiaomi’nin resmi sitesinde 128 GB versiyonu şimdiden tükenmiş durumda. Ancak stokların kısa süre içinde tazelenmesi bekleniyor.

Mi Pad 4 Plus’ın 64 GB versiyonu 275 dolara, 128 GB versiyonu ise 305 dolara raflardaki yerini aldı.

Metro Exodus için yeni oynanış videosu yayınlandı

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Siber hırsızlık çeteleri iki açığı birden kullandılar Siber hırsızlık çeteleri iki açığı birden kullandılar
TL-WPA4220 yenilendi : Artık daha da hızlıTL-WPA4220 yenilendi : Artık daha da hızlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Xiaomi Mi Pad

En Çok Okunan Haberler

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Trump tüm dünyayı kandırdı mı? Gündemi sarsacak iddia

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 dolar altı ilk Android Oreo Go telefon! 

100 dolar altı ilk Android Oreo Go telefon! 

En güçlü Lamborghini ortaya çıktı

En güçlü Lamborghini ortaya çıktı

Nokia PureView ile yeniden şahlanacak!

Nokia PureView ile yeniden şahlanacak!

MOBA oyunculara özel gamepad

MOBA oyunculara özel gamepad

Nintendo Switch’te oynayacak oyun çok!

Nintendo Switch’te oynayacak oyun çok!

Windows 95 Mac’te çalıştı!

Windows 95 Mac’te çalıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.