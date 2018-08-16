Xiaomi Mi Pad 4 Plus tanıtıldı!

Hatırlanacağı üzere Xiaomi geçtiğimiz Haziran ayında Mi Pad 4’ü satışa sunmuştu. Çinli üretici şimdi de Mi Pad 4 Plus’ı kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Bir süredir söylenti halinde olan Xiaomi Mi Pad 4 Plus, geçtiğimiz gün resmiyet kazandı.

Xiaomi’nin yeni tableti selefine oranla daha büyük bir ekrana sahip. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde, 16:10 en boy oranına sahip 10.1 inçlik bir ekranla gelen tablet, 485 gramlık ağırlığa sahip. Yani Xiaomi Mi Pad 4 Plus, 8 inçlik selefinden 143 gram daha ağır diyebiliriz.

Gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 660 yonga setinden alan tablet, sistemini 4 GB RAM ile destekliyor. Kullanıcı tercihine bağlı olarak 64GB ya da 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olan Xiaomi Mi Pad 4 Plus, 8.620 mAh’lık oldukça büyük bir bataryadan besleniyor. Batarya konusunda cihazın en önemli eksisi ise hızlı şarj özelliğini desteklememesi.

13MP’lik ana kameraya, 5MP’lik ön kameranın eşlik ettiği tabletin fiyatı ise 276 dolar ile 305 dolar arasında değişiyor. Şimdilik yalnızca Çin’de satışa sunulacak olan Mi Pad 4 Plus’ın global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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